ANDORRA LA VELLA
L’Espai Capital costarà uns quinze milions i acollirà la casa pairal
El concurs d’idees del projecte de transformació de l’antiga plaça de braus es convoca avui al BOPA i tancarà d’aquí a deu setmanes
El comú d’Andorra la Vella publica avui al BOPA el concurs d’idees de l’Espai Capital. La convocatòria s’adreça a arquitectes i enginyers col·legiats, que disposaran de deu setmanes –és a dir, fins al 3 de desembre– per presentar les seves ofertes. Un cop adjudicada la redacció facultativa del projecte, el guanyador haurà de lliurar l’avantprojecte en un termini de 12 setmanes. La corporació estima que les obres tindran una durada d’uns 30 mesos i un cost d’uns 15 milions d’euros.
El futur recinte firal i comunitari haurà de transformar el terreny de l’antiga plaça de braus en un nou espai social, cultural i econòmic per a residents i visitants, per a Andorra la Vella i el conjunt del país. L’espai disposarà d’una plaça pública a Prat de la Creu amb pàrquing soterrat, on també es bastirà la nova casa pairal, un recinte firal desmuntable i una nova connexió amb el passeig del riu. “Aquesta és una oportunitat per guanyar zones verdes i dignificar l’entorn”, va afirmar ahir la cònsol menor, Olalla Losada, en la roda de premsa per anunciar la convocatòria del concurs.
“És un projecte per a la ciutat, per a la parròquia, però, sobretot, per al país”
El jurat
El jurat del concurs d’idees estarà integrat per nou representants del comú d’Andorra la Vella, amb presència de la majoria, la minoria i caps d’àrea dels diversos departaments implicats, així com per representants d’Andorra Turisme, del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra i del Col·legi d’Enginyers d’Andorra. Els premis establerts són de 10.000 euros per al guanyador, que també obtindrà l’adjudicació del projecte, de 8.000 euros per al segon i de 5.000 per al tercer, mentre que totes les propostes que superin una puntuació de cinc rebran un reconeixement de 2.000 euros.
“Aquesta és una oportunitat per guanyar zones verdes i dignificar l’entorn”
El recinte firal, d’altra banda, haurà de tenir una capacitat mínima de 7.000 persones dretes i 3.500 d’assegudes i una alçària d’entre 18 i 30 metres. La construcció haurà de ser modular, prefabricada, progressiva i desmuntable per garantir tant la flexibilitat de l’espai com la sostenibilitat econòmica i mediambiental. Les dimensions del recinte permetran acollir grans esdeveniments socials, culturals, esportius i comercials. “És un projecte per a la ciutat, per a la parròquia, però, sobretot, per al país”, va afirmar el cònsol major, Sergi González.
La zona de la plaça Pública també acollirà la casa Pairal
L’espai el gestionarà una empresa externa. L’objectiu és que, a part dels espectacles del Cirque du Soleil i la Fira d’Andorra la Vella, el recinte esdevingui un “pol d’atracció” d’activitat i una referència per al Principat.