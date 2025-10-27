ANDORRA LA VELLA
El comú vol que el Govern cofinanci la construcció de l’Espai Capital
González defensa que el projecte és de país i que demanaran que l’executiu pagui part dels 15 milions que es destinaran a l’execució
L’Espai Capital té un pressupost estimat de 15 milions d’euros i està previst que estigui enllestit per a la Fira del 2027, però el Govern i el comú d’Andorra la Vella mantenen visions diferents sobre el seu finançament. Durant la inauguració de la Fira, el cap de Govern, Xavier Espot, va afirmar que hauria de ser el comú qui impulsés el projecte, mentre que l’executiu hi col·laboraria mitjançant una aportació anual que permetés llogar la infraestructura per dies i acollir-hi diferents activitats, com ja es fa amb el Cirque du Soleil, per exemple.
“No és un projecte només de la parròquia, és per a tots els ciutadans i per al país”
El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, però, va discrepar durant la clausura de la Fira, i va defensar que “no és un projecte només de la parròquia, és per a tots els ciutadans i per al país”. En aquest sentit, va assegurar que, en les converses amb el Govern, es buscarà un finançament conjunt perquè l’executiu també contribueixi a sufragar part dels 15 milions. El tema es posarà sobre la taula en una reunió que ambdues parts mantindran al novembre, tal com va confirmar González.
78.000 visitants
La 46a edició de la Fira d’Andorra la Vella va tancar ahir amb “molt bones sensacions per part dels expositors i associacions”, tal com va celebrar González. La corporació va destacar que més de 78.000 persones van visitar els diferents espais de la mostra, repartits entre l’envelat principal, els entorns del Parc Central i la plaça de la Rotonda. Això suposa uns 2.000 visitants més que l’edició anterior. El cònsol major va valorar positivament l’afluència de públic i les xifres de vendes registrades durant el cap de setmana. “La meteorologia ens ha acompanyat i això s’ha reflectit en el volum de visitants”, va explicar.
L’estand del comú, sota el lema “L’Andorra la Vella del futur”, ha rebut una gran participació ciutadana i ha repartit més de 2.000 passaports. L’espai dedicat al projecte Espai Capital també ha tingut una alta afluència de visitants. “Estem molt contents que la població s’hagi fet seu l’Espai Capital aportant les seves idees”, va assenyalar González, afegint que les propostes recollides serviran per elaborar el projecte definitiu i que es compartiran pròximament amb la ciutadania.
En total, la Fira ha comptat amb 195 expositors -la xifra més alta de la història- repartits en més de 12.000 metres quadrats. González va remarcar que la mostra “genera activitat econòmica i reforça l’esperit de comunitat i retrobament”, i va subratllar que es tracta “d’una cita consolidada que impulsa el comerç local i obre nous mercats”.
GRANDVALIRA MILLORA ELS RESULTTS A LA FIRA
L’Associació de Productors Agrícoles també va fer un balanç molt bo de l’activitat, destacant que alguns expositors es van quedar sense existències dissabte.