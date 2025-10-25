Un espai que ha de ser capital
L’Espai Capital avança com a projecte estratègic amb suport institucional i gran interès del sector privat
L’Espai Capital es dibuixa com una infraestructura clau per a l’Andorra del futur, no tan sols per la seva capacitat de transformar el format de la Fira d’Andorra la Vella, sinó per consolidar el país com a escenari idoni per acollir esdeveniments econòmics, socials i culturals de gran format. L’anunci que 54 empreses han mostrat interès pel concurs d’idees és un senyal inequívoc que el projecte desperta expectatives reals dins del teixit empresarial, i que hi ha confiança en la seva viabilitat. L’aposta per un recinte firal de 6.000 metres quadrats no pot ser llegida només com una necessitat local per millorar la logística d’un esdeveniment consolidat com la Fira, sinó com un pas imprescindible cap a la professionalització de l’acollida d’actes de país, amb capacitat per diversificar l’activitat durant tot l’any i generar sinergies amb altres sectors estratègics, com ara el turisme de congressos, la cultura o la innovació. En aquest sentit, cal posar en valor l’entesa institucional que es projecta entre el comú d’Andorra la Vella i el Govern. L’alineació entre administracions no tan sols reforça la solidesa del projecte, sinó que demostra una maduresa política que ha sabut deixar enrere reticències i buscar fórmules de col·laboració realista, en què cada part assumeix responsabilitats dins les seves competències. L’escenari que planteja l’executiu, amb una participació en forma de lloguer anual, és sensat i permetrà al recinte tenir un ús públic sense comprometre l’autonomia comunal. En un moment en què Andorra es juga el posicionament en l’àmbit internacional, equipaments com l’Espai Capital són imprescindibles per fer créixer l’oferta i competir en condicions. Mentrestant, la celebració d’una nova edició de la Fira d’Andorra la Vella, amb 195 expositors i l’esperança de rebre prop de 80.000 visitants, referma el paper central de l’esdeveniment com una de les grans cites del calendari andorrà i la millor plataforma per reivindicar allò que ens defineix com a país: dinamisme, proximitat i capacitat d’adaptació.