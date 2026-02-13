ORDINO
El comú posa en marxa un únic bus circular per millorar la freqüència de pas
La línia integra, en un sol recorregut, les dues existents: la del Serrat i la del coll d’Ordino
El comú d’Ordino posa en marxa avui una nova línia circular de bus comunal que integra en un sol recorregut les dues línies existents fins ara, la del Serrat i la del coll d’Ordino. La cònsol major, Maria del Mar Coma, va remarcar que el transport públic “va ser una de les prioritats en els dos mandats anteriors i ho continuarà sent”, i va defensar que el projecte respon “a la voluntat política clara de mantenir el compromís amb el medi ambient, la mobilitat sostenible i la qualitat de vida dels nostres habitants”.
El servei va ser implantat el desembre del 2018, estava emmarcat en el pla estratègic 2019-2023 i va superar les expectatives inicials amb prop de 118.000 passatgers. Actualment, és gratuït per als titulars de l’abonament nacional, per als menors de 18 anys, els majors de 65 anys residents a la parròquia i els titulars de les targetes bus lliure, magna i blava, mentre que el bitllet senzill es manté en 20 cèntims. El comú finança íntegrament el transport i hi destinarà 477.000 euros aquest any.
La consellera de Comunicació, Meritxell Rabadà, va explicar que fins ara hi havia “dues línies independents” i que el nou sistema permetrà “una connexió directa entre tots els pobles de la parròquia amb una sola línia”. El recorregut unirà el centre, el coll d’Ordino, la zona escolar, la Cortinada, Arans, Llorts i el Serrat. Rabadà va explicar que el canvi respon a la necessitat d’“igualar la freqüència de pas”, especialment al coll d’Ordino, que no disposava del mateix servei que el Serrat. “No hi havia queixes com a tal, però tothom volia tenir la mateixa freqüència de busos”, va puntualitzar.
En horari escolar, de dilluns a divendres, hi haurà busos cada 20 minuts de 7 a 10 hores i de 16 a 19 hores, i cada 30 minuts la resta del dia fins a les 22.30 hores. Caps de setmana i festius la freqüència serà de 30 minuts. També s’habilita un servei específic a les 7.15 hores des del coll d’Ordino per facilitar l’enllaç amb les línies nacionals per anar a l’escola. A més, durant els mesos d’hivern hi haurà un autobús gratuït específic que pujarà a les pistes d’Ordino Arcalís.
Entre les millores, destaquen la incorporació de portaesquís a tots els vehicles, “una de les demandes que ens havien fet notar”, va explicar Rabadà, un telèfon d’atenció 24 hores i la geolocalització a través de l’aplicació MouTe. El comú preveu un període d’adaptació i no descarta ajustos si són necessaris. “Si veiem que hi ha certes millores a fer es podran fer, no hi ha cap problema”, va assegurar.
