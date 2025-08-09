MOBILITAT
El bus a la vall del nord aglutina les queixes
Usuaris de la Massana i Ordino apunten una reducció de l’oferta per fer els trajectes
Un mes després de la reestructuració de les línies de transport públic, les queixes dels usuaris continuen ben vives, especialment a les parròquies d’Ordino i la Massana. Les modificacions han afectat de manera desigual el territori i han suposat una pèrdua d’eficiència per a algunes persones que utilitzen el servei en els seus desplaçaments quotidians. Les principals crítiques assenyalen una reducció d’opcions per arribar a destinació i un augment del temps d’espera entre busos.
Els usuaris de les línies L5 (Arinsal), L6 (Ordino) i L7 (la Massana) són els que han mostrat més descontentament. Veïns de la Massana i de zones com els Vilars asseguren que triguen més a arribar a casa i tenen menys alternatives per la restructuració de parades. “Abans podia agafar tant L6 com L5; ara només puc agafar L7, que passa cada 20 minuts, i el d’hora punta ja no tinc temps d’agafar-lo”, explica una usuària. Els afectats també assenyalen mancances informatives sobre el canvi de recorregut i de parades. La falta d’informació també ha estat motiu de queixa. “Fa poc em vaig trobar un senyor que feia dues hores que esperava el bus a la parada que no era. No li havia arribat la informació”, relata un altre passatger.
A Ordino, molts usuaris manifesten que preferien el recorregut anterior, i temen que els problemes actuals s’agreugin amb l’arribada de l’època lectiva i la temporada d’hivern, quan la demanda de transport és més elevada. La supressió de parades clau, com ara la de l’hospital, que generava molta afluència, ha generat malestar. Tot i que s’han introduït ajustos per permetre una parada de baixada a l’hospital a la línia L6 cada hora, els passatgers consideren insuficient aquesta freqüència.
Les modificacions a la línia L3 (Soldeu), en canvi, han estat ben rebudes per una part dels usuaris, que valoren la rapidesa del servei i l’eliminació de parades que consideraven innecessàries. Tot i així, reclamen un reforç de les freqüències. La línia L2 (Encamp)–que no ha experimentat canvis en el recorregut– no genera queixes destacades, però alguns usuaris expressen preocupació per una possible sobrecàrrega a curt termini, ja que el canvi en les línies L3 i L4 podria derivar en un augment d’usuaris que optin per l’L2 quan comenci el curs escolar.
Un carril segregat
El malestar generalitzat ha portat Visura Ciutadana a plantejar la creació d’un carril segregat per a autobusos per agilitar el servei i evitar les retencions. El col·lectiu proposa duplicar línies, amb una versió “exprés” més ràpida i directa i una altra més lenta, amb més parades. La proposta ha estat ben rebuda per molts usuaris, però genera dubtes sobre la seva viabilitat immediata. “Ara mateix no concebo on es podria fer aquest carril sense que fos un desastre”, admet un passatger.