MOBILTIA
La gent gran d’Ordino lamenta les disfuncions encara vigents al bus
Els transbord a la Massana, la freqüència de la parada amb l’hospital i la manca d’un autobús de pujada són els principals problemes
Els canvis a les línies d’autobusos han complert ja dos mesos, però la gent gran d’Ordino continua mostrant el seu descontentament amb els canvis que ha experimentat la línia L6. L’Associació de Gent Gran de la parròquia va explicar al Diari que han detectat diverses disfuncions que, segons denuncien, perjudiquen els usuaris habituals.
La presidenta de l’entitat va remarcar que un dels principals inconvenients és el transbordament obligatori a la Massana per arribar a algunes parades de la vall central. “La gent gran amb mobilitat reduïda, quan ha de fer el transbord a la Massana, sovint ha d’esperar molt”, va assenyalar. També va lamentar la manca de regularitat en les freqüències de pas cap a l’hospital i el fet que, en sentit de tornada, no hi hagi una parada habilitada. A més, va recordar que si la línia L7 hagués arribat fins a Ordino, hauria representat una millora significativa per a la mobilitat del col·lectiu.
Valoren positivament el funcionament de la parada a l’auditori
Tots aquests problemes provoquen que la gent gran d’Ordino “no estem contents”, tot i reconèixer algunes millores que s’han aconseguit gràcies a la mobilització ciutadana. En aquest sentit, van valorar molt positivament la incorporació de la nova parada a l’Auditori, que evita desplaçaments excessius a les persones amb menys mobilitat. També van subratllar la importància de la parada de l’hospital, que tot i les limitacions exposades, garanteix la connexió amb el centre sanitari.
Aquestes millores van arribar després que els veïns d’Ordino, encapçalats per la gent gran, impulsessin una recollida de signatures per reclamar canvis. La iniciativa, que va superar les 300 adhesions, va acabar provocant la incorporació de noves parades a la línia, un fet que consideren una victòria parcial.
La plataforma no confia que canviïn les condicions actuals
L’associació espera ara poder reunir-se amb el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, per traslladar-li totes aquestes preocupacions i demanar noves millores. “Ens van dir que al setembre, quan es normalitzi tot amb la tornada a l’escola, en podríem tornar a parlar”, va assenyalar la presidenta. Tot i això, va expressar cert escepticisme respecte del resultat d’una eventual trobada. “Forné ens diu que tothom ha sortit guanyant amb els canvis, però no és veritat. No crec que aconseguim res, perquè ells continuen pensant que s’ha guanyat en tots els sentits”.
UN PROBLEMA D’EDUCACIÓ
A banda de les qüestions relacionades amb la gestió del transport públic, el col·lectiu també va voler posar damunt la taula un altre problema que afecta especialment la gent gran: la manca de civisme d’alguns usuaris. Segons van explicar, sovint es troben amb autobusos plens i amb la dificultat afegida que molts passatgers no cedeixen el seient a les persones grans, fet que els obliga a fer trajectes sencers drets i en condicions incòmodes. Aquesta situació, van remarcar, es repeteix amb una certa freqüència i genera un malestar afegit a l’hora d’utilitzar el transport públic. “Molts cops els autobusos van plens i no hi ha ningú que et cedeixi el lloc”, van lamentar.