MOBILITAT
Els bus d’Ordino para a l’hospital però no hi ha viatge de tornada
Les noves modificacions al servei d’autobusos, anunciades pel secretari d’Estat, David Forné, permetran als residents d’Ordino anar a l’Hospital amb bus, tot i que no tornar-ne. L’L6 ja inclou, doncs, una parada de baixada a l’Hospital cada hora. En sentit de pujada, s’afegeix una nova parada a l’Auditori Nacional, i també es crea un punt d’enllaç a Na Maria Pla – Unió, amb connexió amb les línies L3, L4 i L5. A més, a partir del 5 d’agost, s’hi afegirà una nova expedició a les 7.10 h del matí.
Pel que fa a la línia L5, s’incorporarà una parada de pujada a Esteve Albert i una de baixada al Consell de la Terra. La línia L7, per la seva banda, inclourà una nova parada a la Serra de l’Honor. Tots aquests canvis entraran en vigor el 28 de juliol.
Una altra de les millores és la incorporació de fins a quatre parades per a la ruta actual de l’L3 que permet connectar de forma exprés Soldeu i Canillo amb el centre d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, passant per la desviació d’Encamp i la CG-1. Així, i a partir del 28 de juliol, l’L3 farà parada, tant en sentit pujada com baixada, a la Vall d’Incles II, La Creu de l’Aldosa, Cascada de Moles i Meritxell.
L’L3 també s’aturarà, només en sentit baixada, a la parada del Fener –davant del nou centre comercial en construcció–, com ja fan actualment l’L5 i l’L6.
A més, i en les properes setmanes, l’L3 també veurà augmentats el nombre de serveis al migdia. Amb l’inici del curs escolar, s’afegiran més expedicions a aquesta línia, i per a la temporada alta el servei funcionarà durant tot el dia.