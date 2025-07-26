MOBILITAT

Els bus d’Ordino para a l’hospital però no hi ha viatge de tornada

El dispositiu evita els riscos d’una hospitalització tradicional.

Andorra la Vella

Les noves modificacions al servei d’autobusos, anunciades pel secretari d’Estat, David Forné, permetran als residents d’Ordino anar a l’Hospital amb bus, tot i que no tornar-ne. L’L6 ja inclou, doncs, una parada de baixada a l’Hospital cada hora. En sentit de pujada, s’afegeix una nova parada a l’Auditori Nacional, i també es crea un punt d’enllaç a Na Maria PlaUnió, amb connexió amb les línies L3, L4 i L5. A més, a partir del 5 d’agost, s’hi afegirà una nova expedició a les 7.10 h del matí.

Pel que fa a la línia L5, s’incorporarà una parada de pujada a Esteve Albert i una de baixada al Consell de la Terra. La línia L7, per la seva banda, inclourà una nova parada a la Serra de l’Honor. Tots aquests canvis entraran en vigor el 28 de juliol.

Una altra de les millores és la incorporació de fins a quatre parades per a la ruta actual de l’L3 que permet connectar de forma exprés Soldeu i Canillo amb el centre d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, passant per la desviació d’Encamp i la CG-1. Així, i a partir del 28 de juliol, l’L3 farà parada, tant en sentit pujada com baixada, a la Vall d’Incles II, La Creu de l’Aldosa, Cascada de Moles i Meritxell.

L’L3 també s’aturarà, només en sentit baixada, a la parada del Fener –davant del nou centre comercial en construcció–, com ja fan actualment l’L5 i l’L6.

A més, i en les properes setmanes, l’L3 també veurà augmentats el nombre de serveis al migdia. Amb l’inici del curs escolar, s’afegiran més expedicions a aquesta línia, i per a la temporada alta el servei funcionarà durant tot el dia.

