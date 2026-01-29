Sessió de comú
Astrié assegura que la plaça del Poble ha tingut un sobrecost de més de 700.000 euros
El conseller a l'oposició ha afirmat que hi ha adjudicacions fetes "per la porta del darrere"
El conseller de Demòcrates al comú d’Andorra la Vella, David Astrié, ha denunciat que la reforma de la plaça del Poble ha acabat superant els 3,5 milions d’euros, molt per sobre dels 2,75 milions pels quals es va adjudicar l’obra l’agost del 2024. Astrié ha acusat la majoria comunal de “maquillar” el sobrecost i ha reclamat més transparència sobre el cost real del projecte.
Astrié ha explicat que el comú va aprovar oficialment una desviació de 478.000 euros, una xifra que es manté just per sota del 20% màxim que permet la llei en obres públiques. Tanmateix, ha assegurat que, revisant els acords de les juntes de govern, el seu grup ha detectat “contractacions paral·leles” no incloses en el projecte inicial que sumen uns 508.000 euros addicionals. “La corporació es va penjar la medalla d’haver retallat el projecte respecte als gairebé 4 milions previstos inicialment, però aquest afany queda diluït quan veiem que el cost final supera els 3,5 milions”, ha afirmat. El conseller ha lamentat que moltes d’aquestes adjudicacions s’hagin fet “per la porta del darrere”, a través de juntes de govern on l’oposició no participa.
Astrié ha explicat que Demòcrates ha fet un exercici de revisió de tots els acords relacionats amb la plaça del Poble i ha conclòs que el projecte s’ha encarit progressivament amb petites partides aprovades des del juliol. “Ens diuen que tot està controlat i que no se supera el 20%, però quan sumes totes aquestes adjudicacions, el sobrecost real és molt superior”, ha advertit.
El conseller també ha posat en dubte que aquestes despeses es puguin considerar “millores”, ja que, segons ha dit, alguns elements com zones enjardinades, arbres o banderoles ja apareixien en els renders inicials del projecte. “Si ja es mostraven a la imatge del projecte, no es poden vendre com a millores”, ha remarcat.
Sergi González, cònsol major d'Andorra la Vella, ha respost que el comú ha actuat amb “màxima transparència” i que no s’ha intentat “amagar ni camuflar res” i ha atribuït les acusacions a una “obsessió de la minoria perquè aquesta plaça no tingui ànima”. Davant les crítiques pel cost final de l’obra, el cònsol ha posat sobre la taula la convocatòria d’una comissió extraordinària per explicar amb detall el projecte de la plaça del Poble, el calendari, els impostos i les xifres econòmiques. “Màxima transparència, com la que hem tingut fins ara”, ha insistit.
Pel que fa a les modificacions que han encarit el projecte, González ha detallat que durant l’execució de l’obra s’han fet ampliacions i canvis necessaris, com l’ampliació de l’escenari, adaptacions en matèria d’accessibilitat universal o la incorporació d’una coberta vegetal que ha requerit sistemes de reg. També ha esmentat l’ús d’aplicacions específiques i ajustos demanats pels diferents departaments comunals. “Aquests són extres que, quan estàs fent l’obra, et planteges si has de parar i tornar a començar d’aquí sis mesos o si aprofites que ja hi ets per fer-ho”, ha explicat. Segons González, aquestes modificacions no compten com a sobrecost estricte de l’obra, ja que es tracta d’actuacions posteriors a la reforma principal i ha posat en dubte les xifres presentades per Astrié.
