REPORTATGE
La plaça del solàrium
La plaça del Poble remodelada deixa un sentiment insatisfactori als residents d’Andorra la Vella, que s’esperaven canvis més considerables. La falta d’ombra és el principal reclam.
Unes obres inacabades. Així és com veuen els veïns d’Andorra la Vella la plaça del Poble, reoberta a la població el passat 1 d’agost. Entre els qui ja s’hi han pogut apropar, es percep un sentiment generalitzat d’incertesa a l’hora de valorar els canvis que ha experimentat l’espai com a definitius. I és que molts d’ells esperen encara, en la part suposadament acabada, un seguit de modificacions afavoridores per a l’indret. També hi ha qui assegura sentir-se decebut per la gran similitud entre el resultat de la plaça i la seva aparença anterior a les obres. Pocs canvis o insuficients és l’opinió base de totes les queixes envers la remodelació de la plaça del Poble d’Andorra la Vella, en obres durant els darrers set mesos. “Suposo que falten moltes coses”; “no li trobo tanta diferència”; “m’esperava més canvi”, asseguren els qui s’apropen a retrobar-se amb un espai emblemàtic de la parròquia.
La falta de zones d’ombra, en unes jornades de calor extrema com les dels darrers dies, és l’argument més repetit entre els veïns. Les paperines que busquen aparentar un tendal penjant al mig de la plaça deixen via lliure als intensos raigs de sol d’estiu: “Això no serveix de res”. Tant per als nens com per a la gent gran, l’espai és inhabitable en ple mes d’agost, tal com asseguren els residents: “Una mica d’ombra no aniria malament, sinó la gent gran no ve aquí a passar l’estona”. “A trenta graus falta ombra, per als nens és horrible”, afegeixen altres veïns. Alguns fins i tot s’atreveixen a considerar el resultat dels treballs com a canvis cap a pitjor: “A l’arrossada no vaig venir precisament per això, perquè si l’any passat no hi havia gaire ombra, enguany encara n’hi ha menys”.
Tant per als nens com la gent gran l'espai és inhabitable en ple agost
Juntament amb les crítiques envers el solàrium en què s’ha convertit la plaça del Poble com “cal un tendal millor o més arboreda”, es revelen altres mancances: uns bancs que no se situïn “al sol i a sobre de pedra”, una font també “a l’ombra perquè l’aigua surt que sembla sopa” o uns serveis públics “que no obliguin a anar al bar en cas de necessitat” són els principals reclams emesos pel veïnat. La conclusió a què arriben els residents és que, des del comú, s’ha volgut córrer massa i hauria fet falta caminar. “Les presses per obrir-la a temps per les festes l’han deixat incompleta”, afirmen.
Els veïns troben a faltar bancs i fonts a l'ombra i serveis públics
Algun però positiu complementa algunes de les sentències dels residents amb l’intent de mostrar esperit mitjanament positiu envers les novetats. “El material és molt bo” o “els jardins m’encanten” són els tímids comentaris que es fan un lloc entre la multitud de missatges negatius o insatisfactoris.
Els canvis
Tot i que la plaça Vinyes segueix en obres, per molt que els veïns es mostrin insatisfets, els treballs de la plaça del Poble estarien acabats. Així es va constatar en l’obertura, quan els 300 infants dels campus d’estiu van poder accedir a un dels espais centrals de la capital. Els principals canvis en què s’ha vist immers l’indret són les zones de descans enjardinades, amb l’intent de suposada ombra, una taula de ping-pong i una zona d’escalada i parkour infantil amb la forma de les lletres AND. En total, els espais verds sumen 1.100 metres quadrats de vegetació autòctona.
Entre finals de setembre i principis d’octubre, es preveu que les obres de la plaça Vinyes estiguin enllestides, ja que avancen a bon ritme segons el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González. Llavors, s’inauguraran tots dos espais.