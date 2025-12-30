ANDORRA LA VELLA
Més cost de les obres de les places del Poble i Vinyes
El consell de comú també va aprovar per majoria l’ampliació del contracte de les obres de reforma de les places del Poble i Vinyes, adjudicades a l’empresa Sideco, per un import de 478.209,86 euros. La proposta va rebre vuit vots a favor i dues abstencions, corresponents als consellers de l’oposició.
Les reformes s’adjudiquen per un preu de 478.209 euros
L’ampliació del contracte va respondre a ajustos tècnics i actuacions complementàries detectades durant l’execució de l’obra, classificades en tres categories. La categoria A, que inclou adequacions tècniques imprescindibles, com ara la correcció de pendents i la millora del sistema d’evacuació d’aigües, necessàries un cop retirats els paviments existents. La B correspon a canvis no previstos inicialment però considerats “necessaris” a partir de l’anàlisi de l’ús real de l’espai, com la nova ubicació de l’escenari. Finalment, la C agrupa millores funcionals, com ara l’ampliació i millora de l’àrea de jocs infantils, la instal·lació de nous punts d’il·luminació i el reforç dels elements de suport.
El conjunt d’aquestes actuacions representa un increment global del 18,97% del cost total de l’obra, que inicialment superava els tres milions d’euros. El conseller Miquel Canturri va explicar que la minoria no votava en contra perquè entenia la justificació tècnica de les modificacions, però va advertir que l’import acumulat del projecte “ja és molt elevat” i que s’estava “a tocar del límit del 20% d’increment”. El conseller de l’oposició va advertir que el debat sobre l’abast real de les modificacions “anirà per a llarg”, i va apuntar que, si continuen apareixent nous ajustos sobre la gestió, no descarta que el cas acabi arribant a la Batllia, amb la intervenció de la justícia per aclarir responsabilitats.