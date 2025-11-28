OBRES PÚBLIQUES
Un problema ‘de quatre gotes’
González assegura que les filtracions a la plaça, d’un abast mínim, ja estan localitzades i estaran reparades en les pròximes setmanes
El problema de filtracions de la plaça del Poble és mínim i ja està pràcticament solucionat. “Estem parlant de quatre o cinc filtracions en llocs molt puntuals. Estem parlant que cau una gota cada quatre minuts i, en altres punts, una cada 15 minuts o cinc en 24 hores. Per tant, estem parlant de coses molt petites”, va assegurar el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, en les declaracions posteriors al consell de comú celebrat ahir a la tarda. El problema està localitzat, sobretot, a les jardineres antigues, que s’han conservat. El cònsol va recordar que, en el marc de les obres de la plaça, “s’hi ha fet una doble impermeabilització”. Tot i això, va admetre que durant els treballs “hi ha hagut moments en què l’aigua ha entrat més” als edificis situats sota la coberta, però només quan s’hi han fet moviments de terres i s’ha obert el paviment.
“Estem fent les reparacions que ens han recomanat els tècnics. Per tant, tranquil·litat”
Vinyes Patrimonial, l’empresa propietària i explotadora de l’aparcament Vinyes, va entrar ahir al matí una demanda a la Batllia contra el comú de la capital pels danys materials provocats per les filtracions al pàrquing. Dilluns la societat també va demandar pel mateix motiu la constructora i l’asseguradora de les obres de la plaça del Poble. Vinyes Patrimonial els reclama una indemnització per compensar les pèrdues provocades pel tancament de places d’aparcament arran de les filtracions, així com per les tasques de neteja que hi ha hagut de fer per retirar l’aigua i la humitat. La patrimonial, a més, els exigeix que refacin la impermeabilització de la plaça.
“El que no vol el ciutadà és que d’aquí a dos anys haguem de tornar a aixecar la plaça”
El cònsol major va reconèixer que “sempre fa mal” que un privat demandi el comú. Tot i això, va apel·lar a la calma i va assegurar que la corporació “està molt tranquil·la perquè és una obra que escarà està viva, que no està acabada”. El cònsol va insistir que el comú ha pres les decisions pertinents per solucionar el problema de filtracions. “La plaça no s’haurà de tornar a obrir, com s’ha dit. Estem fent les reparacions que ens han recomanat els tècnics. Per tant, tranquil·litat”, va remarcar el mandatari.
Crítiques de la minoria
El conseller de la minoria David Astrié, per la seva part, va atribuir el problema de filtracions a una “execució deficient o defectuosa o impermeabilització de tota la superfície que ocupa la plaça del Poble i la plaça Vinyes”. El representant demòcrata va exigir al cònsol que se solucionin aquests problemes al més aviat possible i que es deixi una plaça en condicions. “El que no vol el ciutadà és que d’aquí a dos anys haguem de tornar a aixecar la plaça del Poble per tornar-la a fer”, va sentenciar.
Astrié va assegurar que està “preocupat” perquè “es vulgui donar tranquil·litat quan hi ha un procés judicial obert”. El conseller va afirmar que el fet que hi hagi “un problema greu que afecta un particular” vol dir que “el projecte s’ha fet amb alguns paràmetres que no corresponen. No sé si hi ha hagut pressa o improvisació, o si s’han obviat algunes partides per retallar costos. No ho sabem perquè no tenim el detall de l’execució del projecte”.
A la sessió de consell, a més, va aprovar-se una transferència de crèdit de 420.569 euros per reforçar diverses partides del departament de Serveis Públics, Urbanisme i Habitatge, vinculades a projectes en curs. Bona part d’aquest import servirà, justament, per pagar el sobrecost de les obres de la plaça del Poble, adjudicades el desembre del 2024 per poc menys de 2,6 milions d’euros. Tot i que s’havia apuntat que podria enfilar-se fins al 15%, González va assenyalar ahir que el desviament no se sabrà amb exactitud fins a la setmana vinent, un cop la direcció facultativa del projecte hagi analitzat els detalls del pressupost final elaborat per l’empresa constructora.