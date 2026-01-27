L'AFER DEL DOCUMENT FILTRAT

La policia revisa el sistema informàtic del comú d’Escaldes

El cònsol menor i un tècnic ja han declarat davant la Batllia

L’edifici comunal d’Escaldes-Engordany.

L’edifici comunal d’Escaldes-Engordany.Fernando Galindo

La policia va estar ahir durant tot el dia analitzant el funcionament de la xarxa informàtica interna del comú d’Escaldes-Engordany, dins de la investigació de la Batllia oberta contra la dona del conseller David Pérez, per presumptament haver filtrat a l’empresa concessionària del pàrquing Escaldes Centre un document intern. La policia va inspeccionar com funciona el sistema per verificar la veracitat de tot el que s’ha reportat i que no hi ha cap manipulació.

El responsable de l’àrea d’informàtica va ser-hi present per donar resposta a totes les qüestions plantejades i explicar com funciona el rastreig que va permetre identificar l’excap del departament com la presumpta autora d’haver descarregat el mencionat document.

Paral·lelament, hi ha el procés obert a la Batllia. Fins ara han estat citats i ja han declarat el cònsol menor, Quim Dolsa, l’assessor jurídic i falta el responsable d’informàtica, que encara ho ha de fer. Els fets es remunten a una anomalia detectada fa mesos, quan l’empresa Empark, vinculada laboralment al conseller Pérez –ara al grup mixt–, va aportar un document intern del comú com a resposta a una notificació administrativa. Aquest document no havia estat tramès per cap canal oficial, fet que va activar les alarmes sobre una possible filtració il·legal o fins i tot una falsificació.

