El Comú d’Escaldes-Engordany ha decidit apartar provisionalment de la junta de govern el conseller de Medi Ambient i Manteniment d’Edificis, David Pérez, per una possible incompatibilitat entre les seves funcions públiques i la seva vinculació amb l’empresa Empark, actual concessionària d’un dels aparcaments més important de la parròquia, el Pàrquing Escaldes Centre, amb quasi 800 places.

Un dels passadissos de l’enorme aparcament soterrani d’Escaldes.Fernando Galindo

Segons ha pogut saber el Diari, la decisió s’ha pres de manera cautelar i no implica, per ara, una destitució definitiva del càrrec de conseller, però sí una exclusió de les reunions del govern comunal mentre es resol el conflicte. Aquesta decisió de la junta de govern se li va notificar ahir per carta al conseller socialdemòcrata i respon a la recomanació d’un informe jurídic que ha posat sobre la taula el possible conflicte d’interessos.

L’empresa va admetre que ja aplicava les tarifes abans de l’aprovació



Els motius de la decisió es remunten a una actuació d’Empark, empresa en què Pérez ocupa un càrrec directiu (gestió de contractes i operacions). La societat va presentar una sol·licitud per modificar les tarifes de l’aparcament que gestiona. Tanmateix, la petició incloïa la informació que els nous preus ja s’estaven aplicant des del desembre passat, tot i no haver estat aprovats pel comú, exactament per l’equip de govern. Aquesta situació va ser detectada per la interventora en el marc d’un procés ordinari de fiscalització i va generar un informe desfavorable a l’espera de nous dictàmens tècnics i legals.

Neutralitat

Des de la corporació local es defensa que la mesura d’exclusió respon únicament a la necessitat de preservar la neutralitat i la transparència de les deliberacions de govern comunal. L’equip jurídic considera que la doble condició de Pérez –com a membre del comú i alhora responsable d’una empresa concessionada– pot comprometre l’objectivitat en la presa de decisions i l’accés a informació privilegiada.

La interventora va detectar l’anomalia mentre revisava documentació



Tot i que Pérez no és el conseller responsable del departament d’Aparcaments, el fet que tingui accés a documentació interna com a càrrec electe i, alhora, representi els interessos d’una empresa que manté una relació contractual amb la corporació s’ha considerat incompatible amb la normativa que regula la concessió. De fet, un dels articles del plec de bases del contracte estipula explícitament que cap càrrec electe pot ocupar posicions de responsabilitat en empreses concessionàries durant el període de vigència del contracte.

El Diari ha tingut coneixement que la majoria comunal creu que no es tracta d’un gest polític, sinó d’una mesura preventiva fins que es disposi de tots els informes interns necessaris. En paral·lel, reconeixen que el cas pot acabar derivant en una petició formal perquè Pérez esculli entre el seu càrrec institucional i la seva funció a l’empresa privada. “No pot ocupar les dues posicions alhora”, segons les normatives.

Davant d’aquesta situació, Pérez va mostrar la seva sorpresa, segons ha pogut saber el Diari, donant a entendre que no està al corrent de les obligacions jurídiques. El conseller hauria traslladat el cas a un assessor jurídic de confiança.