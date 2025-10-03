MÉS TENSIÓ A LA CORPORACIÓ
L’afer del pàrquing s’embolica
El comú investiga la cap d’Informàtica, parella del conseller Pérez, per un possible accés irregular a documents vinculats a Empark
La cap de l’àrea d’Informàtica del comú d’Escaldes-Engordany, i parella del conseller David Pérez, ha estat suspesa de les seves funcions laborals per un període d’un mes i un dia, però manté la totalitat del sou. Aquesta mesura, de caràcter preventiu, es pren després que s’hagi detectat un possible accés indegut a documents interns de l’administració comunal.
Els fets s’emmarquen en el context de la investigació oberta sobre presumptes irregularitats en la tramitació de documents relacionats amb l’empresa concessionària Empark, amb la qual Pérez manté una relació laboral. Segons ha pogut saber el Diari, la sospita es va activar quan aquesta empresa va respondre a una notificació administrativa aportant un document que no havia estat facilitat per cap via oficial. Aquesta anomalia va despertar alertes sobre una possible falsificació documental, motiu pel qual es va iniciar un procés intern de revisió.
El sistema va registrar l’accés i en va identificar l’autora
L’origen de la investigació recau en el sistema informàtic utilitzat pel comú, que registra amb detall totes les accions d’accés i manipulació de documents. Així, s’hauria pogut verificar que la treballadora va entrar en fitxers als quals no tenia motiu professional d’accedir, i que posteriorment van aparèixer en mans de la concessionària del pàrquing Centre. La traçabilitat digital hauria permès identificar la usuària, el moment exacte d’accés i fins i tot si es va produir una descàrrega d’arxius.
Com a mesura cautelar i amb l’objectiu de garantir la cadena de custòdia i preservar la integritat de les proves, l’ordinador utilitzat per la cap d’Informàtica ha estat intervingut pels cossos policials, que han assumit la custòdia del dispositiu després de presentar-se a les dependències comunals per fer-hi un escorcoll. L’objectiu principal és evitar que es manipulin proves, tant per part de l’empleada afectada com de qualsevol altra persona amb accés a l’equip.
La suspensió de feina no implica pèrdua salarial, fet que ha generat comentaris interns i confusions. La mesura s’ha aplicat per evitar possibles interferències durant el procés d’investigació i per garantir l’objectivitat del procediment disciplinari.
La treballadora ha estat apartada de manera provisional mentre s’avaluaven els fets. La seva vinculació amb el conseller comunal fa augmentar la tensió existent en l’enfrontament, atès que David Pérez està actualment immers en una controvèrsia per una suposada incompatibilitat entre el seu càrrec electe i la relació professional amb Empark. L’equip de govern va decidir apartar-lo de la junta de govern mentre s’analitzaven els fets, una decisió que ell mateix va qualificar de persecució política.
Al·legacions
Ahir va finalitzar el termini legal establert perquè Pérez presentés al·legacions contra la seva suspensió de la junta. Ara és el comú qui ha de respondre, tal com marca la Llei del procediment administratiu, que estableix un termini màxim de dos mesos. Tot i això, fonts properes indiquen que fins ara no s’ha donat resposta formal a aquestes al·legacions, fet que obre la porta a un possible silenci administratiu si el termini venç sense resolució explícita i saltar a la via judicial. El comú considera que Pérez va intervenir en qüestions vinculades a l’empresa i la mateixa corporació.