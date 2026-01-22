CANILLO
Les entrades del pont tibetà seran més cares per desincentivar la massificació
El comú estudia apujar el preu de l’entrada al pont tibetà i el mirador del Roc del Quer entre un i dos euros en temporada alta. És a dir, des de final de juliol fins a començament de setembre.
La mesura té l’objectiu, segons Alcobé, de desincentivar la massificació i estabilitzar el nombre de visitants anuals en unes 100.000 persones. Actualment, l’entrada combinada al pont i el mirador costa 19 euros. El comú preveu obrir les dues atraccions tot l’any a partir del 2027. A més, adjudicarà les obres de construcció del telefèric que connectarà el terreny de l’antic càmping Pla amb la zona de l’Armiana abans de l’estiu.
Entre el març i el desembre del 2025, el pont tibetà va facturar poc més d’1,5 milions d’euros, un increment d’aproximadament el 10% respecte del 2024. Pel que fa al mirador del Roc de Quer, els resultats del 2025 mostren un creixement molt destacat, amb una facturació de poc més de 380.000 euros, fet que representa un augment del 40% en comparació amb l’any anterior.
Segons el conseller de Promoció Turística i Comercial, Àlex Kinchella, aquestes dades “consoliden el Roc del Quer com un complement clau de l’oferta turística, amb una contribució cada vegada més rellevant als resultats globals”. En total, entre les dues atraccions van vendre’s 167.000 entrades.
Aquest any el mirador del Roc del Quer obrirà 363 dies, amb l’exepció de Nadal i Cap d’Any. Algunes de les novetats de la temporada són les visites programades per a grups amb autobús propi i la venda de paquets conjunts amb productes del Palau de Gel. Paral·lelament, Alcobé va recordar que el comú preveu adjudicar les obres del telefèric abans de l’estiu.
