CANILLO
Més de 600 veïns visiten gratuïtament el pont tibetà el Dia del resident
Més de 600 residents van participar el cap de setmana en les activitats per celebrar el Dia del resident, organitzades pel departament de Turisme de Canillo. La proposta té l’objectiu de fomentar el coneixement del patrimoni natural i cultural entre tots els que viuen a la parròquia. Els veïns van poder gaudir d’una entrada totalment gratuïta al pont tibetà, una de les atraccions més emblemàtiques del territori. “És el primer cop que fem el Dia del resident en cap de setmana i tothom ha respost a la proposta, que fomenta el coneixement de la nostra parròquia”, va afirmar el cònsol major, Jordi Alcobé.