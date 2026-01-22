CANILLO
Alcobé reclama que es prohibeixi l’entrada al país de busos no equipats
El cònsol recorda que els infractors entorpeixen la circulació i que poden posar en perill la vida dels passatgers i els conductors
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, va reclamar ahir en declaracions posteriors al consell de comú que la policia faci controls sistemàtics als autobusos a la frontera per “no deixar passar” els que no portin l’equipament d’hivern reglamentari. El mandatari va recordar que els infractors entorpeixen la circulació, i que “poden posar en perill la vida dels passatgers” i també la de la resta de conductors. “Si no porten el material necessari, no haurien d’entrar al país”, va asseverar.
Els agents de circulació de Canillo van multar dimarts passat vuit autobusos, tots de matrícula estrangera, per no portar els equipaments per circular amb neu a la calçada. L’acumulació d’aquests vehicles a la zona de la Trava va provocar retencions de més d’una hora.
Revisió
Per la seva part, el ministre portaveu, Guillem Casal, va retreure poques hores després a Alcobé que “esbombi” les seves propostes per millorar la seguretat “a través dels mitjans de comunicació”. Casal va assegurar que el Govern “revisarà els protocols” per evitar que “els col·lapsos” en la circulació “es transformin en una situació que posi en risc la seguretat de les persones”. El ministre va remarcar que l’executiu convidarà tots els comuns a actualitzar aquests protocols.
Un cop més sense cadenes
Redacció
D’altra banda, les nevades dels últims dies permetran a Grandvalira Resorts obrir el 100% de les pistes (308 quilòmetres) aquest cap de setmana. A les zones més beneficiades s’ha acumulat un metre de neu nova des de divendres de la setmana passada. A totes les estacions, els gruixos de neu se situen entre un i dos metres. A més, i com a al·licient afegit, dissabte al migdia The Tyets actuarà en directe a la terrassa de l’Snow Club el Tarter i Pal Arinsal acollirà la Copa del Món d’esquí de muntanya Comapedrosa, entre altres activitats.
Durant els últims dies el COEX ha practicat tirs preventius per fer caure allaus a Soldeu i al Pas de la Casa. La primera actuació de seguretat es va dur a terme dimarts a la nit, pels volts de les deu, a la zona de Guardiola, a Soldeu, mitjançant un tir preventiu. L’altra intervenció va fer-se ahir al matí a la zona de la Gavatxa, al Pas de la Casa, a través d’heligranadatge. Les accions van afectar la carretera general 2.
La mesura té l’objectiu, segons Alcobé, de desincentivar la massificació i estabilitzar el nombre de visitants anuals en unes 100.000 persones. Actualment, l’entrada combinada al pont i el mirador costa 19 euros. El comú preveu obrir les dues atraccions tot l’any a partir del 2027. A més, adjudicarà les obres de construcció del telefèric que connectarà el terreny de l’antic càmping Pla amb la zona de l’Armiana abans de l’estiu.
Entre el març i el desembre del 2025, el pont tibetà va facturar poc més d’1,5 milions d’euros, un increment d’aproximadament el 10% respecte del 2024. Pel que fa al mirador del Roc de Quer, els resultats del 2025 mostren un creixement molt destacat, amb una facturació de poc més de 380.000 euros, fet que representa un augment del 40% en comparació amb l’any anterior.
Segons el conseller de Promoció Turística i Comercial, Àlex Kinchella, aquestes dades “consoliden el Roc del Quer com un complement clau de l’oferta turística, amb una contribució cada vegada més rellevant als resultats globals”. En total, entre les dues atraccions van vendre’s 167.000 entrades.
Aquest any el mirador del Roc del Quer obrirà 363 dies, amb l’exepció de Nadal i Cap d’Any. Algunes de les novetats de la temporada són les visites programades per a grups amb autobús propi i la venda de paquets conjunts amb productes del Palau de Gel. Paral·lelament, Alcobé va recordar que el comú preveu adjudicar les obres del telefèric abans de l’estiu.