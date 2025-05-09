CANILLO
El telefèric del pont tibetà podrà transportar 400 persones per hora
El giny tindrà una longitud horitzontal d’uns 700 metres i un desnivell de 275 metres, i sortirà del terreny de l’antic càmping Pla
El telefèric del pont tibetà podrà transportar com a mínim 400 persones per hora. El projecte preveu que el giny tindrà una longitud horitzontal aproximada de 700 metres i un desnivell de 275 metres. A més, s’haurà de garantir la minimització de les molèsties als veïns i l’optimització dels costos operatius i de manteniment.
El comú va convocar ahir el concurs internacional per adjudicar els treballs de redacció del projecte d’enginyeria i de construcció del telefèric, que enllaçarà la zona de l’antic càmping Pla amb la carretera de les Bordes de l’Armiana. L’objectiu del projecte és disposar d’un sistema de transport per cable segur, sostenible i atractiu per als usuaris per accedir al pont tibetà. El concurs es desenvoluparà sota la modalitat de preu alçat tancat i inclourà tant la redacció del projecte amb la definició del traçat exacte, així com la construcció, el subministrament del giny i la direcció tècnica de les obres.
Afectació
Cal tenir en compte que, com ja va anunciar el Diari fa uns mesos, el comú vol evitar que el telefèric sobrevoli edificacions existents i tan sols hi haurà dues pilones, que seria a l’arribada i a la sortida. D’altra banda, el plec de bases valorarà especialment els criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat mediambiental, així com les millores proposades respecte al disseny i integració del telefèric en l’entorn natural i urbà.
“Aquesta infraestructura representa un compromís ferm amb una mobilitat més sostenible”
Les ofertes hauran de ser lliurades en sobres tancats i lacrats abans del 10 de juliol a les deu del matí. El comú convocarà una reunió informativa per a les empreses licitadores amb l’objectiu de detallar els requisits i criteris establerts. En el plec es reserva el dret de contractar de forma independent un gestor de projectes per a la supervisió dels treballs.
El cònsol major, Jordi Alcobé, va subratllar la importància del projecte: “Aquesta infraestructura representa un compromís ferm amb una mobilitat més sostenible i amb el mínim impacte ambiental. A més, l’arribada del telefèric també ens permetrà connectar el Roc del Quer i el pont tibetà.”
El comú vol evitar que el giny sobrevoli edificacions
Visitants
El giny permetrà portar més turistes al pont tibetà. També reduirà el trànsit d’autocars a la carretera –ara com ara s’hi ha d’accedir en el servei d’autobús contractat pel comú– i en milloraran les condicions de seguretat per als altres vehicles de motor i, sobretot, per a les bicicletes i els excursionistes. El pont tibetà ha esdevingut una de les atraccions turístiques més visitades del país. Només l’any passat van vendre’s més de 100.000 entrades per accedir-hi.
El telefèric tindrà dues pilones: una a la sortida i una altra a l'arribada
El pont tibetà continua generant interès entre els turistes tres anys després de la inauguració. Només els primers tres dies de març, l’equipament va rebre 300 visitants. Cal recordar que en les pròximes setmanes s’instal·larà una tanca de fusta i acer al mirador del Roc del Quer.