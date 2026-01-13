Mobilitat
Encamp demana a França que no tanqui la frontera del Pas amb tanta antelació
Xavier Fernàndez reclama esperar a veure l'evolució de les condicions meteorològiques
El cònsol menor d'Encamp, Xavier Fernàndez, demana a les autoritats de França que "en lloc de tancar amb tanta anticipació" la frontera amb el Pas de la Casa, millor esperar "a veure com avança la situació meteorològica i un cop es cregui necessari, fer aquests tancaments". Així ho ha afirmat aquest dimarts durant la celebració de l'escudella de Sant Antoni de la població encampadana. Segons Fernàndez, "si ho fem amb molta previsió, directament, el turista francès decideix no venir i això és el que hem d'evitar".
Fernàndez ha assenyalat que "des del primer moment vam estar parlant amb l'executiu per veure com podíem mitigar aquesta situació". "Nosaltres vam posar les màquines a disposició de França", però "al final el tall es va dur a terme" igualment, ha explicat. "Al final, sí que és cert que van acceptar que poguessin baixar les màquines d'Andorra a netejar i llavors es va poder reobrir", ha afegit.
El cònsol menor d'Encamp també ha recordat que "nosaltres el que creiem és que la seguretat de les persones va per davant de tot". "És veritat que molts cops les condicions meteorològiques, i això ho vivim totes les persones, creiem que seran d'una manera i potser no acaben arribant de manera tan forta o al revés", ha expressat. Igualment, Fernàndez ha remarcat que si és necessari "tancar, millor fer-ho".
Xavier Fernàndez ha afirmat que "venim de fer una inauguració del corredor d'allaus que, precisament, el que ha d'evitar és ara, un cop ha passat aquesta borrasca, aquestes allaus que es puguin determinar no causin perill i els visitants puguin venir tranquil·lament".
Preguntat per la situació d'incertesa que viuen els comerciants del Pas de la Casa, el conseller de cultura, Joan Sans, ha recordat que "hi ha el Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa, on també hi ha representació comunal", i on "hi ha un contacte directe entre el teixit comercial i associatiu del poble i el comú". En aquest sentit, Sans ha recordat que "som al peu del canó i al costat de la població amb tot aquest tema".
