Reobert l’accés al Pas de la Casa després del temporal de neu

La carretera RN320 I RN22 tornen a estar obertes a tots els vehicles

Redacció

L’accés al Pas de la Casa, que ahir va romandre tancat a causa del temporal de neu, ha quedat reobert avui, segons ha informat el Servei de Mobilitat. Les autoritats franceses han comunicat l’obertura de les carreteres RN320 i RN22 a tots els vehicles, permetent de nou l’accés a Andorra per aquesta frontera. 

El Govern ha explicat que des de les 4.30 hores de la matinada una màquina del COEX ha treballat per netejar i obrir la carretera, en col·laboració amb els equips de la DIRSO. Aquesta actuació conjunta ha permès minimitzar la durada del tall i avançar la reobertura de la frontera amb França.

L'Executiu ha remarcat que la col·laboració entre els dos equips de neteja s’ha dut a terme després de l’oferiment d’Andorra fet aquest dijous i ha estat possible gràcies a l’aprovació, fa poques setmanes, del nou protocol de cooperació de viabilitat hivernal entre els dos estats.

