HIVERN EN PERILL
Indignació pel tall a la frontera
Els comerciants del Pas de la Casa veuen com la temporada d’hivern pateix una nova afectació que fa perillar els negocis
El Pas de la Casa viu un nou episodi de complicacions aquesta temporada d’hivern, clau per al bon funcionament de la majoria de negocis i comerços de la localitat. Al tall de final de desembre per part dels agricultors francesos, que va provocar imatges insòlites per la poca afluència de viatgers i visitants durant diverses jornades, se suma una nova interrupció de l’accés per França a causa de la previsió meteorològica, que està deixant fortes nevades i ventades que impossibiliten la circulació per l’RN-20 després de l’Ospitalet i l’RN-320, segons les autoritats franceses.
A la localitat, els comerciants viuen amb frustració i indignació un nou incident que els afecta de ple. Òscar Ramon, president de l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas, va explicar que “estem decebuts perquè ens hem trobat molts problemes en poc temps. Estem molt decebuts”. Ramon va assegurar que “abans nevava més i és feien combois per accedir al Pas; ara tanquen amb molta menys neu”. Diversos hotels consultats ahir a la tarda van informar d’una afectació limitada del tancament. Un establiment va assenyalar que estava en espera d’un grup procedent de França que ja havia informat que faria la volta a través de Puigcerdà per poder accedir al país. Un altre hotel sí que va indicar que alguns clients havien traslladat la reserva al pròxim cap de setmana, però la majoria de negocis no tenien notícies de cancel·lacions. Tampoc empreses gestores d’apartaments turístics, malgrat que en algun cas comptaven amb arribades entre ahir al vespre i dissabte i, per tant, fins avui no tindrien la informació exacta sobre l’impacte.
Una situació que no tan sols afecta els empresaris del municipi, també els viatgers que volien desplaçar-se a França. Tant Andbus com Hife van confirmar la cancel·lació dels viatges entre Andorra i les destinacions del país veí abans que es confirmés el tall, que va començar ahir a les sis de la tarda i que durarà, si es confirma la previsió, fins demà a les vuit del matí. Ambdues empreses van confirmar que els passatgers van poder ser reubicats en altres serveis que evitaven les carreteres o els horaris del tall.
En ser coneixedors de la possibilitat que el tancament de l’accés per part de les autoritats franceses es pogués arribar a produir, el Govern va oferir, dijous, màquines llevaneu al país gal en un comunicat en què va expressar la seva preocupació per la situació. Tot i això, la ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, va assegurar ahir al matí que després de les primeres reunions tècniques, “per prudència, la previsió és de tancar”. No obstant això, l’executiu va mostrar “el seu desacord” per una mesura que incideix directament en l’activitat econòmica de la zona. Segons la ministra, “el malestar del Govern seria evident si mai es tanqués de manera totalment injustificada”, tot i posar de manifest que el més important és salvaguardar la seguretat dels usuaris de les carreteres. En tot cas, i un cop comunicat el tall, a dos quarts de dues, per la prefectura de l’Arieja, l’objectiu del Govern és que aquesta situació s’allargui el mínim possible “i que realment s’ajusti a la realitat meteorològica que s’està vivint”.