OBRES PÚBLIQUES
Connexió permanent amb França
La galeria del Roc de Carroux és l’única solució efectiva per garantir la seguretat dels conductors a la carretera d’accés a Andorra sense haver de fer talls
L’eix viari d’accés a Andorra des de França està exposat a unes condicions meteorològiques extremes. En el tram d’uns deu quilòmetres entre l’Ospitalet i el Pas de la Casa hi ha una trentena de corredors d’allaus amb risc de precipitar-se a la carretera, i els cicles de gel i desgel hi multipliquen el perill de despreniments rocosos. Una de les zones més exposades és el revolt de l’RN-320 situat just sota el pendent d’allaus del Roc de Carroux, a un quilòmetre, aproximadament, del poble de l’Ospitalet. L’anomenat corredor H2 amenaçava els usuaris de la carretera i, a llarg termini, la viabilitat de la xarxa i la integritat de la infraestructura.
La carretera va obrir-se a la circulació el 1978 i cap de les solucions proposades per reduir-hi l’impacte de les allaus havia estat efectiva. Durant la dècada dels vuitanta, s’hi va instal·lar un sistema de desencadenament mitjançant explosius, amb què els tecnics poden provocar allaus. Això no ha impedit, però, que en 30 anys deu allaus hagin arribat a la carretera. L’últim episodi va passar el 2015, quan una va arrossegar un turisme uns 100 metres, afortunadament sense causar víctimes. La carretera va haver-se de tallar deu dies.
L'única alternativa
Com és que el dispositiu no ha funcionat tal com s’havia previst? Perquè el desencadenament preventiu amb explosius no permet garantir la seguretat de la carretera davant les allaus de neu pesant o de fusió acumulada a la base del vessant –és a dir, neu humida i densa que comença a fondre’s perquè la temperatura de l’aire puja per sobre dels zero graus o plou. Aquestes allaus són difícils de preveure i, per tant, de desencadenar quan toca. En aquestes condicions, i sense altres mesures alternatives a l’abast, només el tancament de la carretera pot assegurar la seguretat dels usuaris.
L’única solució que permet garantir l’obertura de la carretera durant tot l’any en condicions de seguretat per als vianants és una galeria paraallaus. La infraestructura, inaugurada ahir al matí pel cap de Govern, Xavier Espot, i el prefecte de la regió d’Occitània, Pierre-André Durand, és un túnel de 300 metres parcialment obert amb finestres. El projecte és l’actuació principal prevista en l’acord internacional sobre la millora i viabilitat de les carreteres RN-20, 320 i 22, signat el 2017 i finançat a parts iguals per Andorra i França, amb una inversió d’uns 26 milions d’euros. Els treballs s’han realitzat en dues temporades d’estiu, la del 2024 i la del 2025.
La infraestructura té una importància estratègica per als dos estats, ja que és l’única via de comunicació que permet l’abastiment de mercaderies i l’arribada de turistes. És essencial, per tant, per a la continuïtat de l’activitat econòmica d’Andorra en general i, sobretot, del Pas de la Casa, basada en el turisme de muntanya i el comerç. “Quan la carretera s’ha de tallar uns dies, les conseqüències són molt negatives tant per als andorrans com per als francesos. Avui és, per tant, un dia feliç per al territori”, va afirmar Durand en declaracions als mitjans. Espot, per la seva part, va assenyalar que el Govern no va dubtar a finançar la meitat del projecte “encara que fos en territori francès” –cosa que l’estat andorrà “no havia fet mai abans”– per l’impacte “molt directe” que té “en l’economia i les persones” del país. “Avui és un dia important per a Andorra, en què ens hem de felicitar i congratular”, va concloure el cap de Govern.
El projecte s’emmarca en una estratègia més àmplia de millora de les infraestructures compartides i de resiliència davant dels riscos naturals, com recull l’acord bilateral signat el 2022 per intervenir en diverses vies frontereres.
El projecte
- L'UNICA SOLUCIÓ PER NO HAVER DE TALLAR EL VIAL. La galeria és l’única solució efectiva per garantir la seguretat a la carretera en cas d’allau sense haver de fer talls de circulació. Amb el desencadenament per explosius no n’hi ha prou.
- INVERSIÓ DE 26 MILIONS D'EUROS A PARTS IGUALS. La infraestructura ha tingut un cost de 26 milions d’euros, finançats a parts iguals per Andorra i França. Les obres es van realitzar en les temporades d’estiu del 2024 i el 2025.
- LA GALERIA ESSENCIAL PER A L'ECONOMIA. La galeria permetrà mantenir oberta una via de comunicació essencial per al transport de mercaderies i de persones i, per tant, d’una importància estratègica per a l’economia andorrana.