Escaldes-Engordany
La guerra entre Gili i Pérez s'escenifica al consell de comú
L'enfrontament obert per l'afer Empark era inevitable
El consell de comú d'aquesta tarda deu haver estat un dels més conflictius de la història d'Escaldes-Engordany. Tard o d'hora havia d'esclatar l'enfrontament entre la líder del grup de la majoria, la cònsol major Rosa Gili, i el conseller del grup mixt, David Pérez, expulsat al juliol de la junta de govern. L'escenificació del xoc en el ple era inevitable.
Cap al final de la sessió, la consellera d'Esports i Servei de tràmits, Laura López, ha fet un repàs exhaustiu de la situació, ja judicialitzada i amb expedients administratius oberts, relativa a la gestió de la concessionària d'aparcaments Empark. La presumpta extracció d'informació indeguda de documents interns del comú per part de la cap d'àrea d'Informàtica i parella del conseller Pérez s'està instruint a la Batllia. La funcionària, a més, té un expedient administratiu obert i està suspesa de feina. La corporació també ha obert un expedient contra Empark perquè té indicis que va abaixar el preu dels aparcaments de manera unilateral, fet considerat una "infracció molt greu" pel contracte de concessió.
Pérez, que ha sortit de la sala mentre es tractaven els punts que l'afectaven, ha fet una pregunta tècnica sobre la gestió dels aparcaments. Gili li ha respost, i durant uns minuts la sessió s'ha reduït a un intercanvi de retrets. El conseller ha al·legat que no té cap càrrec directiu a Empark, sinó que n'és un mer assalariat, i ha insinuat que el comú hauria pagat indegudament un complement de responsabilitat addicional a un treballador. "No sé de què està parlant", li ha respost Gili. El cònsol menor, Quim Dolsa, ha titllat l'afer dels complements de "cortina de fum" de Pérez per desviar l'atenció d'Empark.
