Política
David Pérez abandona la majoria del comú d'Escaldes per l'afer dels pàrquings
El conseller del PS forma part del grup mixt de manera temporal
El conseller socialdemòcrata David Pérez surt de la majoria del comú d'Escaldes per l'enfrontament amb la corporació per l'afer dels pàrquings. El Partit Socialdemòcrata ha anunciat que Pérez formarà part del grup mixt del comú de forma temporal "com a millor situació per a tothom" per la confrontació que es viu a l'equip de govern a Escaldes.
El PS remarca que David Pérez "no ha rebut la informació pertinent dels consells de comú, la qual cosa dificulta de manera notable la seva tasca dins la majoria". I afegeixen que a partir d'ara les accions legals que pugui dur a terme Pérez seran "a títol personal i quedaran desvinculades del Partit Socialdemòcrata", segons recull un comunicat.
Notícia pendent d'ampliació
NACIONAL
L’afer del pàrquing s’embolica
Joan Ramon Baiges