Escaldes-Engordany
Pérez defensa la parella i nega que compartís informació confidencial
El conseller de la majoria creu que el cas acabarà a la Batllia
El conseller de la majoria d'Escaldes, David Pérez, ha defensat la seva parella, cap d'informàtica, afirmant que és mentida que hagi tret documentació sensible per afavorir-lo a ell, tal com va avançar el Diari, i ha apuntat que "la recolzaré en tot el que faci falta". Així ho ha explicat aquest matí al programa 'Avui serà un bon dia' de Gabriel Fernández a RTVA, tot apuntant que "l'únic que puc dir és que la meva dona porta 29 anys treballant al Comú d'Escaldes com a cap d'informàtica. Ha treballat amb diversos grups que, segurament, no són de la meva corda política i mai no ha tingut cap problema".
Pérez considera que el fet que se l'hagi apartat de la majoria és una "revenja en tot regla", per haver protestat perquè Rosa Gili censurés una portada de la revista 'Charlie Hebdo'. El conseller creu, en relació a la cònsol major, que "el que no pots fer és governar d'aquesta manera autoritària i amb aquests tics que per a mi són d'autòcratat". Pérez també ha deixat entreveure que, aviat, passarà al grup mixt de la corporació.
