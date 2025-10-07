Escaldes
Gili evita pronunciar-se sobre el pas de Pérez al grup mixt
La cònsol major s'ha manifestat en el marc de la Festa Magna
La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha assegurat aquest dimarts en el marc de la Festa Magna, que no li correspon opinar sobre l’anunci que ha fet el Partit Socialdemòcrata segons el qual el conseller, David Pérez, passarà a formar part, de manera temporal, del grup mixt del comú escaldenc. "He sentit que hi ha un comunicat, però jo tinc molt poc a dir perquè a mi ningú m’ha dit res oficialment" ha declarat Gili, qui ha volgut deixar clar que la seva prioritat és continuar treballant pel bon funcionament de la corporació. "L’única cosa que ens regeix és aquesta: tirar endavant amb els compromisos que hem agafat. I per part nostra, sempre ho tenim en ment i així ho farem. La resta ja no puc opinar per altres" ha remarcat.
La mandatària comunal ha respost una pregunta de la premsa sobre què implicaria la figura del grup mixt a nivell comunal. En aquest sentit, Gili ha explicat que sap que està contemplada a l’ordinació comunal, però que en desconeix els detalls del seu funcionament. “Jo he estat en un grup mixt al Consell General, i és veritat que determina moltes coses: des del temps d’intervenció fins al tema de mitjans. En un comú ara mateix no sé gaire què implica, tot i que no crec que canviï massa res” ha opinat. avant d’una altra qüestió de la premsa sobre les investigacions en curs al comú, Gili ha comentat que no hi ha novetats destacables.