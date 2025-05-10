Sant Julià de Lòria
Una seixantena de persones participen en una sessió dinàmica d'exercici per recaptar fons pel càncer
La classe magistral ha anat a càrrec de la influencer Patry Jordán
Una seixantena de persones han participat aquest dissabte a la classe magistral que ha fet la influencer Patry Jordán per recaptar fons pels malalts de càncer. La plaça de la germandat de Sant Julià de Lòria s'ha omplert d'esportistes solidaris en el que ha estat la darrera activitat de l'Agenda Social AMIC, un esdeveniment que s'ha desenvolupat el llarg de la setmana a la parròquia amb la finalitat de sensibilitzar a la població que el càncer no és el final de la vida. Jordán ha liderat una sessió dinàmica amb diferents exercissis de força i de càrdio amb finalitats benèfiques, ja que els 15 euros d'inscripció aniran destinats a l'associació Assandca (Associació Andorrana Contra el Càncer).
"Tota proposta que sigui moure's, animar la gent a fer activitats i a treballar el seu cos, però també aquesta experiència sempre és positiva. Estic encantada d'estar aquí i més si són iniciatives solidàries que sempre aporten una mica de valor", ha afirmat Patry Jordán.
La iniciativa és una proposta més dins del programa de l'Agenda Social AMIC, que ha estat organitzada pel comú de Sant Julià de Lòria, la Universitat d'Andorra, Assandca, l'empresa Cellab i AMIC (Andorra Microbiologia Immunoteràpia i Càncer). En aquest cas, l'activitat s'ha executat per conscienciar que els bons hàbits saludables poden ajudar a prevenir alguns càncers. "És sabut que l'activitat física i l'esport són coses que podem fer per millorar la nostra qualitat de vida i la nostra salut, per tant, ajuden a minimitzar els riscos de patir una malaltia com el càncer", ha declarat la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao. "A vegades hem de fer aquest tipus d'activacions per crear més experiències, comunitat i per passar-nos-ho bé perquè a vegades veiem l'esport com una cosa que no ve de gust i crec que és una experiència molt positiva i molt bona", ha destacat Jordán.
Amb aquesta activitat es posa el punt final a l'Agenda Social AMIC, després d'una setmana en què s'han celebrat diferents actes per conscienciar a la població sobre el càncer. Des del comú valoren "positivament" com s'ha desenvolupat, ha esmentat Cortesao. La corporació li agradaria "continuar apostant" per aquesta iniciativa l'any que, ja que "és aportar el nostre granet de sorra a una malaltia que afecta a molts", ha indicat la cònsol menor.
