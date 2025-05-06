FOTOGRAFIES
Tret de sortida a l’Agenda social AMIC amb l’exposició ‘Jo soc la Vida’
Fotografies que capten instants de les diferents fases del càncer de mama, des de la diagnosi fins a les seqüeles quirúrgiques i els tractaments. Aquesta és la temàtica de l’exposició fotogràfica Jo soc la Vida, de la infermera Carmen Chiqui Novis. Una mostra que es va presentar per primera vegada fa set anys, que ja s’ha pogut veure en diversos espais del Principat i que ahir va arribar al vestíbul del Centre Cultural Lauredià en el marc de les jornades divulgatives sobre el càncer Agenda social AMIC. La inauguració de l’exposició, que es podrà visitar fins al 16 de maig, va comptar amb la presència de la cònsol menor de la parròquia, Sofia Cortesao.