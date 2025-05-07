REPORTATGE
Andorra, laboratori natural
Experts asseguren que el país és ideal per analitzar la microbiota i el SAAS ja ha impulsat iniciatives, com ara un estudi sobre el conjunt de bacteris.
Andorra és un país ideal per a l’estudi de la microbiota. Així ho va confessar el doctor de l’Hospital Clínic Climent Casals, que considera “que els budells de les persones del país es mantenen bé per l’exercici, per l’oxigen de les muntanyes, per la bona alimentació i la manca d’ultraprocessats”, i que es podria fer un estudi ampli al país pel fet de ser manejable en ser pocs habitants (80.000 habitants).
Durant la taula rodona, la doctora Cristina Royo va reclamar que “volem més recursos per impulsar la recerca d’investigacions com la microbiota a tot el país”, i va demanar una estructura per portar-ho a terme. La doctora va explicar que “no poden rebre recursos financers i que el fet que no formin part de la Unió Europea els limita perquè no poden col·laborar en diferents estudis”, però tot i les adversitats, el SAAS ha impulsat un estudi, des del mes de gener passat, sobre la microbiota amb la finalitat de detectar si les persones afectades de càncer de còlon i de mama tenen bacteris que els permetin predir efectes secundaris que poden patir en el transcurs de la malaltia per fer un millor seguiment de la quimioteràpia.
“Volem més recursos per impulsar la recerca d’investigacions com la microbiota a tot el país”
“El sistema és capaç de controlar el tumor des de fa quinze anys amb la immunoteràpia”
Els doctors Climent Casals i Manel Juan van voler mostrar que el càncer va més enllà del creixement de les cèl·lules tumorals. Un dels tractaments que es fan servir per a la cura és el microbioma que, a través dels bacteris, immodula i s’ha d’alimentar bé a través d’aliments en fibra i probiòtics que ajuden a fabricar limfòcits que es concentren a la flora intestinal. Casals va destacar “la resiliència de la microbiota perquè pugui tornar al seu estat natural” a través d’antibiòtics. El doctor de l’Hospital Clínic va afegir que “el sistema immunitari és capaç de controlar el tumor des de fa quinze anys amb la immunoteràpia” i que volen donar esperança a la població, apuntant que “hi ha cures gràcies al treball que s’ha dut a terme en els últims 20 anys”. “La finalitat de les jornades és donar a conèixer els nous tractaments que poden ajudar les persones”, va explicar el cònsol major de Sant Julià, Cerni Cairat, que vol situar la parròquia com a “centre de creixement, desenvolupament i investigació”.