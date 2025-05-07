Sant Julià de Lòria
Llaç gegant contra el càncer
L'acció s'emmarca en les jornades de l'Agenda social AMIC
Més de 250 persones han participat en el llaç humà contra el càncer. La plaça de la germandat de Sant Julià de Lòria ha quedat plena per mostrar el suport a totes aquelles persones que han patit o estan patint algun tipus de càncer. A través d'unes cartolines blanques i col·locats de manera estratègica en forma de llaç, els participants han estat fotografiats per traslladar un missatge ben clar cap als malalts d'aquesta patologia. L'acte forma part del programa d'activitats de l'Agenda Social AMIC, que s'està celebrant aquesta setmana per conscienciar a la població que el càncer no és el final de la vida. Hi han participat ciutadans de la parròquia, treballadors del comú, gent gran de la llar laurèdia, les dues escoles de la localitat, així com els professionals de la salut que estan cursant el curs el primer curs de microbioma i immunoteràpia fins divendres.
"La idea és visibilitzar aquesta malaltia, donar el nostre suport tant als que pateixen la malaltia com els familiars", ha manifestat la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao. "És tan comuna per desgràcia que ningú està exempt que ens pugui tocar i, per tant, creiem que és important donar suport aquestes iniciatives, que el que fan és visibilitzar el que molta gent pateix", ha agregat la cònsol.
Un altre objectiu que buscava aquest llaç humà és fer "perdre la por" i "trencar l'estigma tan associat amb la mort", ha comentat Cortesao. "Per protegir els joves a vegades no en parlem, són una mica tabú i crec que és important parlant-ne perquè cada cop estan més a prop de la curació, un percentatge més alt de persones que pateixen aquesta malaltia es curen", ha asseverat Cortesao. En aquest sentit, la cònsol ha mencionat que és rellevant "traslladar un missatge d'esperança" perquè cada vegada es curen més malalts.
Per aquest motiu s'ha optat per executar aquesta acció reivindicativa. De fet, aquest és un del propòsit de l'Agenda Social AMIC, sensibilitzar a la població que el càncer no és el final de res. "Per nosaltres una de les principals motivacions quan vam crear les iniciatives de l'AMIC era que tingués més rebombori perquè la ciència és el que fem nosaltres cada dia, però arribar el públic general és el que més ens agrada, però a vegades els missatges costen d'arribar", ha afirmat el cap de microbiologia de l'hospital Clínic, Climent Casals, que ha afegit: "El càncer és una malaltia molt greu, tothom entén de què va i és molt bonic veure que tots els estrats de coneixements i edats tothom s'ha implicat i veure el que hem vist avui en el llaç és una cosa molt bonica per nosaltres també".
