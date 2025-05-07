Salut
Trenta professionals participen al curs de microbioma i immunoteràpia del càncer
Les jornades s'impartiran durant tres dies a Sant Julià
Les primeres Jornades de microbioma i immunoteràpia del càncer han arrencat aquest dimecres a Sant Julià de Lòria. Aquest curs, que durarà tres dies i va dirigit a professionals de la salut, s'emmarca dins l'esdeveniment de l'Agenda Social AMIC, una proposta que vol conscienciar a la població sobre les noves teràpies existents per tractar els càncers. Una trentena de persones vinculades al camp de la medicina, la infermeria, la biomedicina, la biologia o la biotecnologia s'han inscrit en aquest primer curs, que està organitzat per la Universitat d'Andorra juntament amb l'empresa Cellab i l'hospital Clínic.
Al llarg del curs s'impartiran diverses sessions formatives i pràctiques vinculades a la microbiota, una teràpia innovadora que es comença a utilitzar per tractar i curar els tumors. La finalitat és proporcionar una comprensió integral de la microbiota i la seva interacció amb el sistema immune, així com introduir els conceptes bàsics i les aplicacions clíniques de la immunoteràpia. "Les nostres expectatives és crear un primer nucli de gent que està interessat en aquest tema per conjuntar-nos de treballar de manera conjunta", ha afirmat el doctor i cap d'immunoteràpia de l'hospital Clínic, Manel Juan. L'objectiu és "intentar incrementar el coneixement" i també "transmetre la informació" entre els professionals de la salut, ha afegit Juan. "Que la gent vagi veient que això són oportunitats reals i que aviat seran realitats aprovades i que es tiraran endavant i és una mica transmetre el coneixement i que els professionals de la salut ho vegin com una oportunitat", ha asseverat el doctor.
El rector de la Universitat d'Andorra, Juli Minoves, ha estat l'encarregat d'inaugurar el curs rebent els assistents. El rector s'ha mostrat satisfet d'acollir aquest curs a les instal·lacions universitàries lauredianes i per la bona resposta que ha rebut. Minoves ha comentat als estudiants que espera que el curs "sigui una oportunitat de creixement professional i personal i que serveixi per establir xarxa", ha dit. També ha mencionat que espera que el curs pugui tenir continuitat i puguin sortir més oportunitats entre les parts implicades.
El curs segueix la línia estratègica de la universitat, que és poder donar resposta als andorrans. "Un dels objectius és donar resposta a la societat andorrana i la salut és un àmbit que estem treballant i que volem potenciar", ha esmentat en el seu discurs Minoves. En aquest sentit, el rector ha mencionat que per això s'està treballant per crear l'Institut de Recerca Universitat en Salut, que entre aquest 2025 i el 2026 s'anirà desenvolupant. De fet, Minoves ha relatat que ja s'ha creat a nivell jurídic.
Arnau Casals