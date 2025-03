Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Una junta general extraordinària d’accionistes de la Cooperativa Andorrana de Tabacs, SA (Catsa) decidia la venda de l’edifici de l’antiga fàbrica situat a Sant Julià i el terreny en el qual s’aixeca el novembre del 2020. Des de llavors, s’havien rebut dues ofertes en ferm: la primera, per 4,5 milions, va descartar-se per inviable, i la segona, per 4,2 milions, tampoc no va poder tirar endavant després que el comú aprovés incloure l’immoble al catàleg patrimonial de la parròquia. El procés es dona per tancat amb la compra conjunta del Govern i el comú pels mateixos 4,2 milions que havien posat sobre la taula els últims privats interessats. Avui les dues administracions rubricaran el conveni de compravenda en un acte conjunt als espais de l’antiga fàbrica.