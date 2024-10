Cairat titlla d’immoral Majoral per la venda de l’edifici de Catsa

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

“Reprovable i immoral.” El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, no va mossegar-se la llengua en el consell de comú d’ahir al migdia. En les declaracions posteriors a la sessió va criticar, amb un to força més dur de l’habitual, que en els darrers mesos el conseller de la minoria Josep Majoral hagi estat treballant com a assessor en un projecte immobiliari d’inversió estrangera a l’antiga fàbrica de la Cooperativa Andorrana de Tabacs, SA (Catsa). “Nosaltres, com a comú, n’hem tingut constància relativa des del moment en què el senyor Majoral ha entrat documentació i ha demanat informació al tomb dels paràmetres de l’edifici. El que trobo certament reprovable i immoral és que el 12 de desembre anunciés en un debat electoral que volia treballar conjuntament amb el Govern per adquirir aquest immoble i just uns mesos després treballi pel seu interès particular”, va sentenciar Cairat.