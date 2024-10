Els promotors paralitzen la compra de l’edifici de Catsa

La compra de l’edifici de la Cooperativa Andorrana de Tabacs, SA (Catsa) per part d’un grup inversor estrager penja d’un fil. Segons va poder saber el Diari, l’adquisició estaria en suspens arran de la inclusió de l’immoble en el catàleg de patrimoni cultural de Sant Julià de Lòria. El grup inversor estava interessat a desenvolupar-hi un projecte d’habitatge residencial. Com que aquesta decisió del comú imposa certes restriccions als propietaris de l’edifici, els promotors consideren que l’operació s’ha de suspendre, tot i que ja s’havia tancat, pel canvi en les regles de joc.

El registre de l’antiga fàbrica de tabacs Catsa com a part del patrimoni cultural comunal força els propietaris a conservar l’immoble en l’estat actual. L’edifici no es podrà enderrocar. A més, caldrà preservar-ne les façanes i no modificar-ne la volumetria. Totes aquestes condicions farien inviable el desenvolupament del projecte residencial previst pels inversors.

La propietat original de l’edifici, Catsa, estaria estudiant vies legals per recórrer la decisió del comú lauredià. La societat, de què el soci majoritari és l’empresari andorrà Christian Pérez, considera que en aquest cas es podria haver vulnerat la seguretat jurídica, ja que la declaració de l’edifici com a part del patrimoni cultural comunal s’hauria aprovat en consell de comú després de la firma del contracte de compravenda. L’operació s’hauria tancat per quatre milions d’euros.

La inclusió de l’edifici –així com del conjunt arquitectònic format per l’antiga fàbrica de Cal Rafaeló i la fàbrica Reig– en la llista de patrimoni cultural de la parròquia va aprovar-se en la sessió de consell de comú del passat 3 d’octubre amb els vots a favor de la majoria i la minoria. Tot i això, el debat sobre la qüestió no va ser plàcid. El cònsol major, Cerni Cairat, va titllar de “reprovable i immoral” el conseller de la minoria Josep Majoral per haver col·laborat en el projecte immobiliari que el grup inversor havia previst de desenvolupar a l’edifici de Catsa i, alhora, haver anunciat uns mesos abans, en un debat electoral, que volia treballar conjuntament amb el Govern per adquirir l’immoble.

LA JUSTIFICACIÓ

La decisió comunal de catalogar els edificis està avalada per informes tècnics. El cultiu del tabac a Andorra va iniciar-se al segle XVII, i a final del segle XIX es van començar a construir les primeres manufactures. Rafael Reig Sans, pioner de la indústria del tabac, va transformar el seu petit taller, construït el 1880, en la fàbrica de Cal Rafeló el 1909. Era la primera fàbrica de tabac del Principat. Posteriorment, el 1957, va construir-se la nova fàbrica Reig, d’estil racionalista. L’any 1962 va inaugurar-se la fàbrica de Catsa.

EL PROBLEMA

1. SUSPENSIÓ DE LA COMPRA DE LA CATSA

L’operació de compravenda està en suspens. La inclusió de l’edifici en el catàleg de patrimoni impedeix desenvolupar-hi el projecte previst.

2. OBLIGACIONS PER ALS PROPIETARIS DE L’EDIFICI

El registre de l’edifici en el catàleg de patrimoni cultural obliga els propietaris a conservar l’immoble en l’estat actual. L’edificabilitat no pot modificar-se.

3. VIA JUDICIAL CONTRA LA DECISIÓ DEL COMÚ

La propietat de l’edifici de Catsa estaria valorant recórrer per la via judicial la decisió del comú d’inscriure l’edifici en la llista de patrimoni cultural.