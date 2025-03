El comú i el Govern compren Catsa, que acollirà un centre d’innovació

Publicat per

L’antiga fàbrica de tabac Catsa podria acollir un centre de desenvolupament tecnològic i innovació. La propietat de l’immoble, el comú de Sant Julià de Lòria i el Govern han arribat a un acord de compravenda per una xifra situada entre 4 i 4,5 milions d’euros. L’octubre de l’any passat, l’edifici va ser inclòs en el catàleg de patrimoni cultural juntament amb altres edificis històrics vinculats a la indústria del tabac, com Cal Rafeló i l’antiga fàbrica Reig, després que se sabés que un grup d’inversors privats havia proposat a la propietat de desenvolupar-hi una promoció d’habitatges destinats a la venda. La catalogació obliga a preservar les façanes i la volumetria de l’edifici i en prohibeix l’enderroc, fet que feia impossible el desenvolupament del projecte i que va comportar la paralització de la venda.

A començament del 2024 –és a dir, poc després de l’inici del consolat de Cerni Cairat– el comú lauredià ja va mantenir converses amb la propietat de l’antiga fàbrica de tabac per arribar a un acord de compravenda. L’interès en l’immoble del grup inversor hauria precipitat la decisió de catalogar-lo. La inclusió de l’edifici en la llista de patrimoni està avalada per informes tècnics redactats per experts independents. El cultiu del tabac a Andorra va iniciar-se el segle XVII de manera artesanal, i a final del segle XIX es van començar a construir les primeres manufactures. Rafael Reig Sans, pioner de la indústria, va transformar el seu petit taller, construït el 1880, en la fàbrica de Cal Rafeló el 1909. Era la primera fàbrica de tabac del Principat. Posteriorment, el 1957, va construir-se la nova fàbrica Reig, d’estil racionalista. L’any 1962 va inaugurar-se la fàbrica de Catsa.

El que és més probable és que l’edifici de Catsa aculli en el futur un viver d’empreses del sector digital, tot i que el projecte ara com ara només és una idea general que més endavant caldrà concretar. Aquest espai, que en qualsevol cas impulsaria el Govern, casa molt bé amb la voluntat del comú de transformar Sant Julià en una parròquia de referència en l’àmbit del coneixement i la innovació. En aquest sentit, cal recordar que avancen en paral·lel altres projectes com l’ampliació de la Universitat d’Andorra a l’antiga Fàbrica Reig –es preveu que les obres comencin aquest any– i l’adequació de l’hotel Pol com a residència universitària, encara en fase d’estudi.