“Hem de ser facilitadors aportant coneixement i connectivitat”

Actualitzada 16/11/2021 a les 12:46

Connexió externa d’alta capacitat i wifi garantit per a més d’11.000 alumnes









La connectivitat de les escoles ha estat una prioritat d'Andorra Telecom. La Xarxa Educativa Nacional d'Andorra (XENA) uneix un total de 35 edificis escolars del país. Més d'11.000 alumnes i 1.800 docents es beneficien dels 300 Mbps de velocitat interna i una connexió externa de 10 gigabits (Gbps). Segons els càlculs del ministeri d'Educació, cada dia es connecten a la XENA un total de 3.500 ordinadors de sobretaula i 3.500 dispositius sense fil. El treball conjunt d'Andorra Telecom i el Govern se centra ara a potenciar la wifi per garantir una connectivitat sense fil homogènia des de qualsevol punt de l'escola. La companyia ha finançat la totalitat de la inversió, amb un cost aproximat de 500.000 euros, i ha assumit la direcció de l'oficina tècnica del projecte. Una altra de les aportacions al projecte és la securització de la xarxa. "Forma part de la nostra cultura. En qualsevol projecte que tirem endavant incorporem des d'un primer moment la seguretat", explica Rodríguez. El director, Jordi Nadal, va destacar durant la inauguració de la wifi de l'escola Germans Riba d'Ordino que l'aposta per la implementació de les TIC a l'ensenyament potencia "el compromís d'alineament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030, especialment l'ODS4, que garanteix una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, així com promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida".

Andorra Telecom és un actor principal en el procés de transformació digital. No tan sols aporta finançament al programa Andorra Digital, sinó que hi col·laboren activament alguns dels seus especialistes.Som una empresa tecnològica i, com a tal, tenim un gran coneixement de com evoluciona la tecnologia. Hem de ser un facilitador aportant coneixement, especialment en àrees com la ciberseguretat, i ajudant en la interconnexió entre entitats públiques i privades. Som un país 100% fibra des del 2017. Això ens diferencia de qualsevol indret dels Pirineus i és la base sobre la qual es construeix la digitalització.Va ser un encert. La major part de les 45 iniciatives van concloure i algunes encara tenen seguiment per la seva profunditat. Una companyia com la nostra està en un procés de transformació continu, però és bo aturar-se i fer una radiografia que t’ajudi a millorar i permeti obrir altres línies de treball, com l’automatització.Donaria un consell, que per a mi és el més important. Si tens una necessitat segurament la tecnologia la resol, però quan vols abordar la transformació el primer que has de treballar és la cultura de les persones. Has de pensar què vols fer i després trobaràs les eines. Si vols apostar pel comerç electrònic no es tracta només de comprar un programa. Al mercat n’hi ha molts i a costos raonables. Has de pensar què vols vendre i a qui. Quan tens clar això has de treballar el canvi de la manera de pensar de les persones. Això és el complex i costós de fer.La principal i segurament la troncal és l’expedient electrònic, que és un projecte de molta envergadura. Quan es treballa l’eliminació del paper s’ha de preveure la gestió dels documents digitals, que s’han de marcar i etiquetar perquè en el futur es trobin fàcilment. En pocs mesos, tots els documents que generem o rebem seran gestionats digitalment.Els canals digitals també estan en procés de millora contínua amb la idea que el client ho pugui fer tot com si estigués a l’agència.És molt important a la nostra companyia i en qualsevol empresa. Ens permet eliminar tasques de poc valor, repetitives i sistemàtiques. El software, com si fos un robot, et permet emular les persones que es poden dedicar a tasques de més valor.En moltes àrees. Cada departament identifica les accions manuals i diàries que poden ser objecte d’una automatit­zació.La digitalització està en un procés incipient. L’estudi sobre maduresa digital de les empreses la situa en un valor de 3,1. Encara és baix però superior al 2,8 del primer estudi. Estem pujant perquè cada cop hi ha més conscienciació. Però com deia, el canvi cultural és complex especialment en empreses petites. És difícil que els responsables trobin temps per reflexionar.És necessària. Els ciberatacs van en augment i és d’agrair la consciència del Govern per la seguretat de les institucions, les infraestructures crítiques, les empreses i els ciutadans. Ens hem de felicitar d’aquest pas endavant.Andorra Telecom, com a responsable de la connexió interna i externa, ha mitigat els atacs contra les línies, però cal fer un pas més, com s’ha fet amb l’agència de ciberseguretat. Ha d’ajudar a conscienciar, ha de ser proactiva. Amb l’agència farem un pas endavant que les empreses i els ciutadans agrairan.Hi haurà una línia de col·laboració molt estreta, en la mateixa línia que amb el pla de transformació. La seguretat és un troncal d’aquest programa i d’Andorra Telecom.Molt bo. Aquest 2020 hem patit un sotrac per la pandèmia però el bagatge és molt bo. Des que es va posar en marxa hem acollit una trentena de projectes. Molts no han tingut continuïtat però això és comú a l’ecosistema start-up. Amb el NIU, Andorra Telecom aposta fort per un sistema d’emprenedoria, amb una bona xarxa d’inversors i de mentors. Gràcies a això és un pol d’atracció. Ajudem tant emprenedors del país com els que arriben d’altres països.Sens dubte. Quan algú té una idea sovint és per resoldre una necessitat. La solució facilita la vida i de retruc ajuda tot el teixit empresarial.És fruit de l’evolució tecnològica contínua de la xarxa tant a la part mòbil com a la fibra òptica. El 5G és la darrera versió de la connectivitat mòbil que incrementa la velocitat i la qualitat i del que cada cop podran gaudir més dispositius. No obstant això, vull recordar que la tecnologia 4G és de qualitat.Sí. La idea és que no t’hagis de preocupar de la connectivitat de la xarxa fixa o mòbil, que la qualitat sigui òptima encara que hi hagi moviment. El 5G pot facilitar la implementació de noves aplicacions que puguin sortir, que requereixen velocitats i latències millors.