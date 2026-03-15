DIA DE LA CONSTITUCIÓ
Espot avala l’atac a Iran i assegura que és una “amenaça nuclear”
El cap de Govern defensa que occident i els EUA són els “baluards de la democràcia”
El cap de Govern, Xavier Espot, va defensar ahir la intervenció a Iran per part dels Estats Units i Israel i el paper dels països occidentals en la defensa de la democràcia i dels drets humans davant l’actual escalada de tensió a l’Orient Mitjà, assenyalant la República Islàmica com una “autèntica amenaça nuclear” per a l’estabilitat internacional.
Espot va assegurar que el règim iranià “fa molts anys” que no segueix les vies democràtiques ni defensa “l’estat de dret ni els drets humans”. En aquest sentit, va recordar que el Principat va copatrocinar una resolució al Consell de Seguretat de les Nacions Unides que condemna “els atacs absolutament indiscriminats” que l’Iran està duent a terme contra països veïns. També va afirmar que “tots sabem que l’Iran fa molts anys que està constituint una autèntica amenaça nuclear i que, per tant, tard o d’hora exigia algun tipus d’intervenció.”
En aquest context, el cap de Govern va insistir que cal identificar correctament els responsables de la situació actual. “No ens hem d’equivocar d’enemic”, va dir, defensant el paper dels països europeus i dels Estats Units en l’escenari internacional i afirmant que “els països occidentals, i això també inclou els Estats Units, són els baluards de la democràcia, de l’estat de dret i de la protecció dels drets humans”.
En la recepció al cos diplomàtic pel dia de la Constitució, Espot va defensar el multilateralisme, el respecte a la sobirania i la defensa dels drets humans com a pilars essencials per a l’estabilitat, recordant que la neutralitat històrica d’Andorra “no és sinònim d’indiferència”. Per la seva banda, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va expressar la voluntat d’enfortir vincles amb Europa, especialment en el marc de l’Acord d’Associació.
Tots a casa
La ministra Tor va confirmar que els darrers andorrans a l’Orient Mitjà que havien demanat la tornada al Principat a causa del conflicte armat havien pogut arribar ja i, per tant, es dona per tancat el procés de repatriació.