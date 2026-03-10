Afers Exteriors
Tor confia que a finals de setmana tots els residents bloquejats a l’Orient Mitjà hagin tornat
La ministra ha explicat que els andorrans que viuen a la zona "estan bé"
La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha explicat aquesta tarda que confia que a finals de setmana tots els residents andorrans bloquejats a l'Orient Mitjà hagin tornat. A hores d'ara, dels 31 casos que monitoritza Afers Exteriors, 21 residents ja estan a Andorra o en procés de retorn, vuit més tenen vols confirmats aquesta setmana i dos encara estan pendents de confirmació a causa de diverses dificultats, ha apuntat Tor. La ministra ha assenyalat que l'operació s’ha pogut dur a terme gràcies a la cooperació amb les companyies aèries i amb el suport de les autoritats consulars de França i Espanya, les quals han evacuat alguns residents.
INTERNACIONAL
Redacció
Els residents andorrans que viuen a l'Orient Mitjà "estan bé, molt atents a la situació i molt prudents, seguint les instruccions oficials donades en relació amb les alertes derivades de la guerra a la regió", ha explicat Tor.