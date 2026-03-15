DIA DE LA CONSTITUCIÓ
Ensenyat rebutja la llei del més fort
El síndic alerta de la deriva global cap a un món que dubta dels principis del constitucionalisme
El síndic general, Carles Ensenyat, va defensar ahir el valor del constitucionalisme i de l’ordre internacional basat en normes en un context global que, segons va advertir, mostra cada vegada més signes de retrocés democràtic. Durant el discurs amb motiu del 33è aniversari de la Constitució, Ensenyat va alertar que els principis de l’estat de dret i del sistema multilateral estan sent qüestionats en diversos punts del planeta.
El síndic va advertir que el sistema internacional està evolucionant cap a un escenari dominat per la força i la competència entre potències. “Estem vivint un canvi brusc cap a un món sense regles on el dret internacional és trepitjat i l’única llei que impera és la llei del més fort”, va assenyalar, citant paraules del copríncep i president francès, Emmanuel Macron. En aquest context, va reivindicar el valor de les institucions multilaterals sorgides després de la Segona Guerra Mundial i va recordar que, malgrat les seves imperfeccions, han contribuït a garantir dècades d’estabilitat i prosperitat. “Sempre és preferible una legalitat imperfecta que una manca de normes”, va afirmar.
Ensenyat també va instar a reflexionar sobre quin paper ha de jugar Andorra en un món cada vegada més marcat per rivalitats geopolítiques. Ensenyat va suggerir que el moment històric en què es va aprovar la Constitució va ser determinant per al futur del país i que, en un context internacional diferent, potser no hauria estat tan fàcil consolidar la sobirania del Principat. En aquest sentit, va defensar la necessitat de mantenir una relació sòlida amb Europa, que va descriure com un espai polític basat en el constitucionalisme, l’estat de dret i la protecció dels drets i les llibertats, i va reflexionar sobre la importància de la separació de poders dins el sistema democràtic. Per a Ensenyat, “el sistema de controls i contrapesos són la clau de volta del sistema democràtic”.
Ensenyat també va posar en relleu el paper de la societat civil en el funcionament de la democràcia. El síndic va recordar que els drets i valors recollits a la Constitució no només regulen la relació entre l’Estat i la ciutadania, sinó que també han d’impregnar la vida social. En aquest sentit, va destacar la importància de les associacions, fundacions i entitats com a espais de participació i compromís cívic. “El teixit civil fa més forta la democràcia perquè aporta pluralitat, canalitza inquietuds, articula propostes i crea vincles entre les persones i les institucions”, va afirmar. Segons Ensenyat, una societat civil activa contribueix a reforçar la qualitat democràtica del país i a reduir la distància entre institucions i ciutadania. Per això va defensar que la democràcia no pot limitar-se només al funcionament institucional o al joc de majories parlamentàries.
El cap de Govern, Xavier Espot, va destacar el caràcter pedagògic de la intervenció, “que ha emmarcat molt bé quin va ser l’esperit del procés constituent”, va afirmar. Espot també va remarcar la referència als mecanismes de control institucional: “Ha donat una lliçó sobre aquests checks and balances, aquests contrapoders que són tan necessaris en qualsevol democràcia per protegir els drets i les llibertats dels ciutadans”.
Carine Montaner, presidenta d’Andorra Endavant, va posar l’accent també en la separació de poders, defensant que cal reforçar-la amb reformes institucionals. Montaner també va reivindicar la neutralitat del país en l’escenari internacional. “La neutralitat és el que ens ha salvat sempre”, va afirmar, defensant mantenir bones relacions amb Europa però sense signar l’Acord d’Associació amb la UE.
La presidenta del grup socialdemòcrata, Susanna Vela, va valorar positivament la intervenció i va assegurar que “ha estat un discurs molt ampli, que ha tocat els temes que ens preocupen, com el desgast de les societats democràtiques o el debilitament del multilateralisme”, va dir. Vela també va interpretar la referència a les “finestres d’oportunitat” de la Constitució com una possibilitat per avançar en l’assoliment de drets. Cerni Escalé, president de Concòrdia, va expressar sentiments “contraposats” en una jornada que, com va explicar, combina “orgull institucional” i “preocupació per la situació del país”. Escalé va advertir que cal més valentia política per afrontar reptes com el creixement demogràfic o la pressió urbanística. “No ho estem fent bé. Necessitem ser molt més valents en les mesures i buscar un millor equilibri demogràfic”, va afirmar.
Jordi Jordana, president del grup demòcrata, va destacar el caràcter singular del procés constitucional andorrà. Segons va recordar, la Constitució no va néixer d’una ruptura política sinó d’una evolució institucional cap a un estat modern. Jordana va considerar que aquest marc continua plenament vigent: “És un text que encara té recorregut i continua amb plena força avui dia”. En una línia similar, el president de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, va remarcar que la Constitució va permetre consolidar la separació de poders i limitar les institucions, inclosos els coprínceps. També va defensar la importància del multilateralisme i de la participació en espais internacionals, especialment en relació amb la UE. Segons va afirmar, la presència d’Andorra en espais de cooperació pot reforçar la sobirania del Principat.
“LA CONSTITUCIÓ CONTINUA AMB PLENA FORÇA”
Jordi Jordana. President del grup parlamentari demòcrata va reivindicar la vigència i la fortalesa de la Constitució, fruit d’una evolució institucional cap a un model modern i encara amb recorregut que ha de fomentar la bona convivència malgrat les dificultats diàries.
“HI HA FINESTRES D'OPORTUNITAT ENCARA OBETES”
Susanna Vela. Presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, va compartir el diagnòstic del síndic sobre la crisi democràtica i va assegurar que la Constitució manté finestres obertes com a oportunitats per avançar en l’assoliment de drets, com l’avortament.
“NECESSITEM SER MÉS VALENTS EN LES MESURES”
Cerni Escalé. President de Concòrdia, va mostrar preocupació per la situació del país i va reclamar més valentia política per afrontar problemes com el creixement demogràfic i la pressió urbanística i va realitzar una autocrítica sobre el paper actual de la plana política general.
“LA NEUTRALITAT ÉS EL QUE ENS HA SALVAT SEMPRE”
Carine Montaner. Presidenta d'Andorra Endavant, va defensar el reforç de la separació de poders amb reformes judicials i va apostar per la neutralitat d’Andorra dins el panorama d’incertesa global, rebutjant l’Acord d’Associació amb la UE però mantenint una bona relació amb Europa.
“AMB L’ACORD EUROPEU TINDREM MÉS SOBIRANIA”
Carles Naudi. President de Ciutadans Compromesos, va elogiar el discurs, assenyalant la importància d’haver assolit la separació de poders, i va defensar el multilateralisme i la cooperació amb Europa i l’Acord d’Associació amb la UE com a forma de reforçar la sobirania d’Andorra.