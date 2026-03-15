El Consell s’obre al públic
El Consell General va tornar a obrir ahir les portes de la Casa de la Vall i del nou edifici del parlament amb motiu de la celebració del Dia de la Constitució, una iniciativa que permet a la ciutadania acostar-se a un dels espais institucionals més emblemàtics del país. Les jornades de portes obertes ofereixen l’oportunitat de descobrir les dependències històriques de l’edifici i conèixer millor el funcionament del parlament i la història política i institucional del Principat.
Una quarantena de persones van participar a la tarda en la visita guiada a la Casa de la Vall, organitzada en dos grups per facilitar el recorregut. Paral·lelament, una vintena més de visitants van optar per fer la visita pel seu compte. Entre els assistents hi havia persones de diverses nacionalitats. andorrans o catalans que coneixien l’edifici només a través de la televisió, mentre que altres visitants, procedents sobretot de països asiàtics o de l’Amèrica Llatina, s’hi van acostar amb la voluntat de descobrir els espais institucionals del país.
Una quarentena de persones van visitar els edificis
Durant el recorregut, els assistents van fer diverses preguntes sobre els objectes i símbols que es conserven a l’interior de l’edifici. Elements com la primera bandera del país, l’armari de les set claus o el bagul de sis claus van despertar una curiositat especial, igual que altres peces històriques com la coberteria o la campana que marca l’inici de les sessions del Consell General.
La visita va incloure alguns dels espais més representatius de la Casa de la Vall, com l’entrada principal, el despatx tradicional del síndic general, la sala del Consell, la cuina i la sala dels Passos Perduts. Al nou edifici del Consell, els participants també van poder accedir a l’hemicicle, on es va explicar el funcionament de l’activitat parlamentària. Aquest espai només es pot visitar en ocasions puntuals com el Dia de la Constitució.
La jornada es va completar amb una actuació castellera a la plaça del Consell General, que va reunir prop d’un centenar de persones. Posteriorment, es va encendre la bandera tricolor a la façana del Consell General per cloure els actes del 33è aniversari de la Constitució.