INTERRUPCIÓ DE L'EMBARÀS
L’avortament plana sobre la salutació
Les paraules que Macron dedica als andorrans insten a continuar “la lluita pels drets de les dones –tots els seus drets”
En la salutació d’Emmanuel Macron al poble andorrà del 2022, el Copríncep francès es va referir a la despenalització de l’avortament. Llavors ho va fer per esmentar el treball polític endegat per analitzar l’encaix amb els preceptes consitucionals i per posar de manifest que el plantejament iniciat feia part de la construcció d’una “Andorra moderna”. En la salutació d’aquest 2026 la referència no és explícita, però l’avortament plana sobre les paraules del Copríncep (recollides de manera íntegra a la pàgina 7 del Diari). Macron es refereix als drets de les dones després de fer referència al Títol II de la Carta Magna i els “principis fonamentals” que recull: la inviolabilitat dels drets i la igualtat de tots davant la llei. “Sabem que aquests principis no sempre es respecten més enllà de les nostres fronteres i del nostre continent”, lamenta Macron. I és així, afegeix, en el cas de les dones, amb un incís sobre la commemoració del 8 de març i la necessitat que “cada dia de l’any hauria de ser un 8 de març”. El Copríncep puntualitza que “mentre aquest dret roman ignorat, si no menyspreat, en algunes regions més llunyanes del món, també continua sent perfectible fins i tot dins de les nostres societats, on el pes de les pràctiques o costums encara pot dificultar el camí cap a una igualtat plena i real”. I hi afegeix: “L’aniversari de l’adopció de la nostra Constitució ens convida a continuar, amb coratge i determinació, la lluita pels drets de les dones –tots els seus drets.” Una remarca plena de significat.
Àlex Ripoll
“La Constitució consagra aquests drets. És envers la Constitució que ens hem d’emmirallar”
Per al cap d’Estat aquesta lluita pels drets de les dones és “un objectiu essencial, que ha de garantir la seva llibertat, la seva autonomia i, així, plenament el seu rol dins la societat”. I hi afegeix que la Carta Magna és el camí: “La Constitució ja consagra el conjunt d’aquests drets. És envers la Constitució que ens hem d’emmirallar per continuar avançant pel dret de cadascuna.”
Dani Silva
Emmanuel Macron
La incongruència latent del càrrec insititucional que ostenta el president francès en l’únic estat d’Europa (amb el Vaticà) on la interrupció voluntària de l’embaràs està vetada en tots els supòsits és una qüestió que també es posa periòdicament sobre la taula. Cal recordar que fa dos anys França va ser pionera en blindar el dret a l’avortament a la Constitució. Macron no va defugir el debat en la visita a Andorra del setembre del 2019; va deixar clar el seu posicionament polític plenament favorable als drets a les dones a decidir, va posar a disposició els hospitals del seu país, però també va recordar que es tractava d’una decisió en mans de les institucions polítiques i que el seu rol com a Copríncep no era el d’incidir en aquestes qüestions internes. Més de sis anys després, Macron té programada una segona visita a Andorra (27 i 28 d’abril) i el dossier de l’avortament està en un nou estadi, pendent de trobar un encaix que no faci trontollar l’estructura institucional que completa el Copríncep episcopal. Macron acaba el missatge del 14 de març –en què també fa referència a l’RN-20 i a la qüestió recurrent d’apropament a Europa– destacant el sistema constitucional: “Això és precisament el que celebrem avui, un any més: el privilegi de governar-nos mitjançant un text sobiranament adoptat pel poble andorrà, per dirigir lliurement la conducta del seu futur.”