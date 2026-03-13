INTERRUPCIÓ DE L'EMBARÀS
Baró preveu tancar la despenalització abans de l’estiu
El text per a la despenalització de l’avortament arribarà al Consell General abans de l’estiu. Aquest és, almenys, el calendari que estudia actualment el ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró. Així ho va explicar ahir al Consell General, en resposta a una pregunta de la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela.
Baró, però, va recordar que els calendaris no depenen únicament de la part andorrana, sinó que també estan condicionats per la negociació que s’està mantenint amb la Santa Seu, i va recordar un cop més que la prioritat és sempre “mantenir l’equilibri entre les institucions i els drets de les dones”.
El PS entrarà al Consell una esmena per l’avortament si Govern no actua
Dani Silva
“L’equilibri entre les institucions i els drets de les dones és primordial”
La resposta del ministre es va produir en el marc d’una pregunta de Vela sobre unes declaracions de l’ambaixador davant l’Organització de les Nacions Unides (ONU), Ferran Costa, relatives a l’avortament. En aquest sentit, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va tornar a defensar l’ambaixador i va afirmar que les seves paraules es van produir en un “context molt concret”, en què havia d’explicar que dins del sistema sanitari andorrà és habitual haver de derivar pacients a l’exterior. Tor va remarcar que en cap cas s’estava comparant l’avortament amb altres tractaments mèdics.
L’avortament plana a la salutació
Redacció
Durant l’intercanvi, Vela va recordar un incident internacional similar, quan l’ara magistrada del Tribunal Europeu de Drets Humans Canòlic Mingorance va explicar al Cedaw del 2019, a les Nacions Unides, que la CASS pagava les operacions d’avortament que les dones feien fora del país. Sobre aquestes declaracions, Vela va demanar al Govern si es van rectificar tal com es va dir que s’havia fet. Tor, a la rèplica, va assegurar que, efectivament, “sí que es van enviar les correccions i sí que es van rectificar les declaracions”, va afirmar la