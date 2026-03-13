La Constitució, base de garantia de drets per a les dones i homes
És envers ella que ens hem d’emmirallar per continuar avançant pel dret de cadascuna
Estimats andorranes, andorrans, i tots vosaltres que heu triat Andorra com a terra d’acollida i participeu en la vida d’aquest país.
M’alegro de tornar cap a vosaltres en aquest mes de març, un mes d’importància especial per a Andorra, en més d’un sentit.
El març del 2026 marca la reobertura de l’RN-20, artèria vital que connecta Andorra amb França i, més enllà, amb la resta del continent europeu. En la meva doble qualitat de Copríncep i President de la República Francesa, vull expressar el meu alleujament i la meva satisfacció a tot el poble andorrà, així com a les parròquies més directament afectades per aquesta interrupció. Podem estar satisfets que la delicada feina per reforçar la façana rocosa i la restauració del paviment s’hagin pogut finalitzar, respectant estrictament les exigències de seguretat i tan aviat com ha estat possible. També convé saludar la mobilització de tots els serveis sobre el terreny, així com la perfecta cooperació entre tots els actors, un testimoni eloqüent d’aquesta solidaritat muntanyenca que, un cop més, s’ha imposat com a valor fonamental.
És més important que mai que Andorra consolidi els vincles amb la UE
Tanmateix, aquest episodi ens recorda la necessitat de mantenir-nos atents als imperatius ambientals i de perseguir decididament el nostre compromís en favor d’un desenvolupament sostenible. Andorra, fidel a la seva vocació, ha de romandre al capdavant de la defensa del seu patrimoni ambiental. També ens convida a participar en una reflexió profunda sobre el nostre model de desenvolupament i, a partir d’aquesta vulnerabilitat, a rellançar amb determinació el projecte de la nostra connexió amb Europa –no només el nostre horitzó natural, sinó un soci imprescindible per al nostre desenclavament.
En un context internacional marcat per les tensions que coneixem, resulta més important que mai que Andorra consolidi els seus vincles amb la Unió Europea, amb la qual comparteix no només una història i una geografia comunes, sinó també valors fonamentals i un mateix concepte de l’estat de dret. La Unió Europea és un factor essencial d’estabilitat política i de seguretat col·lectiva, tot mantenint alt els ideals de democràcia, solidaritat i respecte pels drets humans. El dret, en el sentit que vincula els individus més enllà dels individus i organitza les seves relacions sota el segell comú de la justícia, és la pedra angular del projecte europeu, basat en la igualtat i la garantia de les llibertats fonamentals.
Si la Constitució andorrana, que celebrem avui, consagra aquest conjunt de drets i llibertats reunits al seu Títol II, basats en principis fonamentals com la inviolabilitat dels drets i la igualtat de tots davant la llei, sabem que aquests principis no sempre es respecten més enllà de les nostres fronteres i del nostre continent. Aquest és el cas dels drets de les dones, que recentment es van honorar durant el Dia internacional que se’ls dedica, encara que cada dia de l’any hauria de ser un 8 de març. Mentre aquest dret roman ignorat, si no menyspreat, en algunes regions més llunyanes del món, també continua sent perfectible fins i tot dins de les nostres societats, en què el pes de les pràctiques o costums encara pot dificultar el camí cap a una igualtat plena i real. Llavors, l’aniversari de l’adopció de la nostra Constitució ens convida a continuar, amb coratge i determinació, la lluita pels drets de les dones –tots els seus drets. Un objectiu essencial, que ha de garantir la seva llibertat, la seva autonomia i, així, plenament el seu rol dins la societat. La Constitució ja consagra el conjunt d’aquests drets. És envers la Constitució que ens hem d’emmirallar per continuar avançant pel dret de cadascuna.
Això és precisament el que celebrem avui, un any més: el privilegi de governar-nos mitjançant un text sobiranament adoptat pel poble andorrà, per dirigir lliurement la conducta del seu futur.
En aquest sentit, us envio a totes i a tots els meus més sincers desitjos per aquest Dia de la Constitució, en la unitat i la celebració dels nostres drets comuns, i esperant amb il·lusió retrobar-vos aviat.
Visca la Constitució i visca Andorra!