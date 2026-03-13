INTERRUPCIÓ DE L'EMBARÀS
El PS entrarà al Consell una esmena per l’avortament si Govern no actua
Susanna Vela anuncia que el PS presentarà la iniciativa de forma unilateral per treure la dona del Codi Penal
La presidenta del grup socialdemòcrata (PS), Susanna Vela, avança en una conversa amb el Diari que la seva formació presentarà al Consell General una esmena per treure la dona del Codi Penal en la despenalització de l’avortament si Govern no ho fa abans. “Nosaltres posarem la despenalització de la dona sobre la taula al Consell”, va assenyalar Vela, que va assegurar que els agradaria que es pogués debatre en seu parlamentària. Aquesta voluntat perquè “deixi de ser punible” sobre la dona l’avortament es fa en paral·lel a la negociació que el Govern manté amb el Vaticà per desbloquejar la carpeta. “Ara hi ha previsió d’una modificació del Codi Penal i quan vam parlar amb el Govern ja ho vam dir: ‘Si no ho feu vosaltres, ho presentarem nosaltres via esmena del Codi Penal.’ Estem treballant en això”, va explicar, guardant-se a la recambra una bala en cas que no prosperi la negociació amb la Santa Seu.
NACIONAL
L’avortament plana a la salutació
Redacció
L’escletxa que Vela veu per dur davant dels consellers la despenalització de la dona es dona amb la finestra d’oportunitat que l’executiu obrirà per reformar certs punts del Codi Penal a través del Consell General, com és el cas de la reforma imminent per incloure la prostitució en línia dins del concepte legal de prostitució, l’anomenat OnlyFans –tal com va explicar la setmana passada la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné–, la modificació del Codi Penal per adherir-se al conveni de l’ONU contra la corrupció o la inclusió de certs comportaments relacionats amb menors i eines digitals que seran punibles.
Va refermar el paper dels polítics: “Com a sobirans i representants que som de la ciutadania, tenim la responsabilitat de tirar endavant allò que nosaltres pensem que és beneficiós per als drets de les persones. Per tant, el primer que hem de fer és que això deixi de ser punible”, va dir. Va criticar en aquest sentit l’executiu, del qual considera que sembla que “no vol tirar-ho sense el vistiplau de la Santa Seu. Aquí entra una mica el joc polític de cadascú”, va reblar. També va enlletgir el paper de la Santa Seu: “Hem d’anar a rendir pleitesía al Vaticà? No. El Vaticà no és sobirà a Andorra, qui és sobirà és el Consell General. No sé per què s’ha d’anar a demanar-los permís.”
NACIONAL
Baró preveu tancar la despenalització abans de l’estiu
Àlex Ripoll
Amb aquesta proposta, el PS vol que es pugui discutir a la casa de la sobirania la despenalització de la dona des d’un punt de vista més polític que institucional. “Ens agradaria que es fes en un treball de comissió i que s’hi fessin millores amb esmenes per fer possible despenalitzar”, defensa. Sobre una possible negativa del Copríncep episcopal a rubricar la norma, Vela hi treu pes: “Legítimament, té una solució, que és no signar la modificació de la llei, d’aquest Codi Penal, com hi ha moltes lleis que no ha signat. És una possibilitat que té. En qualsevol cas, per a nosaltres ja haurà sortit del Codi Penal”, va assegurar. Puntualitza que la despenalització no inclou els avortaments que no són consentits, que “és punible aquí i a tot arreu”, i remarca que “no es tracta de legalitzar, sinó de despenalitzar”.
Va valorar que, en cas que la Santa Seu no hi doni el vistiplau, es pugui obrir el debat sobre el model institucional del país. “Si és tan impossible trobar aquest marge que pugui permetre que l’avortament sigui tractat d’una altra manera, si no trobem aquest marge i s’ha de començar a pensar en un altre sistema institucional, potser ho haurem de fer.” No obstant això, creu que no s’arribarà en aquest extrem, tot i que en guarda reserves. “No creiem que serà necessari. Pensem que no, però ara tampoc t’ho puc garantir al 100%.”
Vela creu que si fos per l’Església “no hauríem avançat ni un mil·límetre” en certs drets socials, com el matrimoni de persones del mateix gènere o el canvi de gènere de les persones trans, ja dins la cartera de serveis de la sanitat. “Penso que ens hem d’empoderar, la sensació aquests últims anys és que, en comptes d’empoderar-nos, l’únic que hem fet és retraure’ns més”, conclou.