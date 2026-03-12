Consell General
El Govern prepara el desplegament d’eines d’intel·ligència artificial a partir del 2027
L’executiu impulsarà un programa de formacions obligatòries estructurat en quatre nivells
El Govern d'Andorra preveu començar a implementar eines d’intel·ligència artificial (IA) a l’administració a partir del 2027, un cop consolidats els treballs previs de governança i formació dels treballadors públics. Així ho ha explicat el ministre de Transformació Digital, Marc Rossell, que ha detallat el full de ruta establert per introduir aquesta tecnologia en el funcionament de l’administració davant la pregunta formulada pel president del grup de Concòrdia, Cerni Escalè, en sessió de Consell General.
Rossell ha explicat que el 2025 es va dedicar principalment a establir el marc de governança necessari per garantir un desplegament segur i responsable de la intel·ligència artificial. Aquest treball ha servit per definir una estratègia basada en principis de legalitat, transparència, protecció de dades i seguretat abans d’incorporar qualsevol eina tecnològica a l’administració.
El següent pas arribarà aquest 2026, quan el Govern d'Andorra centrarà els esforços en la formació dels treballadors públics. L’executiu impulsarà un programa de formacions obligatòries estructurat en quatre nivells que inclourà ciberseguretat, protecció de dades, orientació al ciutadà i l’ús de la seu electrònica. L’objectiu és preparar el personal públic per adaptar-se als canvis que comportarà la digitalització i, posteriorment, l’ús d’eines d’intel·ligència artificial, ha explicat el ministre.
Rossell ha remarcat que aquesta formació és imprescindible abans de desplegar la tecnologia. "Si el personal públic no està ben format en seguretat, protecció de dades o l’ús de la intel·ligència artificial, no té sentit desplegar eines que podrien ser contraproduents", ha apuntat.
El Govern d'Andorra ja està realitzant proves pilot en diferents departaments per analitzar quins processos administratius es poden optimitzar amb IA. Aquestes proves busquen identificar tasques repetitives i processos interns que es puguin automatitzar o simplificar amb noves eines tecnològiques. Algunes d’aquestes proves han donat bons resultats mentre que d’altres encara necessiten ajustos. Segons el ministre, aquestes proves permetran determinar quines solucions són les més adequades abans del desplegament general.
El que sí que ha concretat el polític és que una de les eines que es pretén implementar l'any que ve és Microsoft 365 per a "l'administració pública canviant el famós Lotus Notes que s'està utilitzant actualment", ha concretat. Tanmateix, en l'àmbit de la seu electrònica i de gestió documental "hi ha una manualitat a l'hora d'arxivar tota aquesta documentació" i per això es vol instaurar "Open Text per facilitar d'alguna manera la cerca i l'arxiu de tota la documentació en l'administració", ha esmentat Rossell.
El titular de Transformació digital també ha relatat que s'han fet diferens proves pilot amb Chatbox "per facilitar la cerca d'informació per part dels ciutadans", però de moment "no dona els resultats esperats, i encara s'ha de continuar treballant". De fet l'executiu té sobre la taula diferents proves pilot, però "no s'implementaran si no tenim les certeses que així serà",ha assegurat Rossell.