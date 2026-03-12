CONSELL GENERAL
Govern preveu que la despenalització de l'avortament arribi al Consell "abans de l'estiu"
Baró recorda que els calendaris no depenen únicament de la voluntat del Govern
El text per a la despenalització de l’avortament arribarà al Consell General abans de l’estiu, o aquest és almenys el calendari que baralla actualment el ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró. Així ho ha explicat aquest dijous al Consell General, responent a una pregunta de la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela.
Baró, però, ha recordat que els calendaris no depenen únicament de la part andorrana, sinó que també estan condicionats per la negociació que s’està mantenint amb la Santa Seu.
La resposta del ministre s’ha produït en el marc d’una pregunta de Vela sobre les declaracions de l’ambaixador davant l’Organització de les Nacions Unides (ONU), Ferran Costa, relatives a l’avortament. En aquest sentit, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha tornat a defensar l’ambaixador i ha afirmat que les seves paraules es van produir en un “context molt concret”, en què havia d’explicar que dins del sistema sanitari andorrà és habitual haver de derivar pacients a l’exterior. Tor ha remarcat que en cap cas s’estava comparant l’avortament amb altres tractaments mèdics.