Escalé reclama "sancions d’import rellevant" per fer complir la llei del català
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha explicat que "hem rebut cent queixes per incompliments"
El conseller general de Concòrdia, Cerni Escalé, s'ha preguntat si "pensa el Govern complir amb el que diu clarament la llei, que és que s'ha d'entrar a sancionar?", tot fent referència a les denúncies que contempla la llei del català. "Ens creiem realment que hem de protegir la nostra llengua? Perquè li garanteixo que caldran una o dues sancions d'import rellevant perquè la gent del comerç i els empresaris parlin entre ells" i "no en calgui mai més cap altra", ha assenyalat. "Perquè s'entengui, així, que aquest Govern realment vetlla per la protecció de la nostra llengua i la protecció de la nostra identitat", ha ressenyat.
En aquesta línia, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha respost fent referència al fet que "hem rebut cent queixes per incompliments" de la llei del català, de les quals onze s'ha resolt com a "favorables", ja que "les empreses denunciades han esmentat els incompliments". D'igual forma, "hi ha hagut nou providències d'arxivament", perquè "moltes d'aquestes arriben amb manca de concreció o perquè els fets exposats no constitueixen una infracció" i "hi ha hagut dues resolucions desfavorables". Per tant, "sí que s'està protegint la llengua". Així ho ha expressat durant el debat en el si del consell general arran d'una pregunta formulada per la consellera general de Concòrdia, Maria Àngels Aché, demanant-li al Govern d'Andorra quina valoració li mereix l'actual ús social i quotidià del català en el context actual d'Andorra.
Escalé ha recordat que "vam presentar en aquesta cambra, al mes de setembre, la llei d'acolliment" i "no es va continuar discutint en comissió legislativa perquè el Govern va expressar que era imminent la posada en marxa d'aquest programa per acompanyar millor les persones que arriben al nostre país. Quan pensa el Govern desenvolupar aquest programa públic?". En resposta, Bonell ha explicat que "aquesta feina s'està portant des de la Secretaria d'Estat d'Igualtat" i que, "suposo, ben aviat també es donarà a conèixer".
Oficina de transformació
La consellera general Noemí Amador ha interpel·lat la ministra de salut, Helena Mas, sobre el funcionament i els costos de l’oficina de transformació del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), un organisme creat el 2021 amb l’objectiu d’impulsar canvis i millores organitzatives.
Amador ha explicat que "no queda clar quin és el perquè de la seva creació, quins objectius concrets persegueix o quina és la seva missió real dins l’organització, ni tampoc quin cost anual té aquesta estructura", unes incerteses que generen "desconfort entre els professionals" en un context de pressió assistencial i mancança de personal.
La ministra Mas ha defensat la iniciativa com una peça clau per a la modernització del SAAS. "L’Oficina de Transformació analitza i orienta la transformació, defineix l’agenda de projectes i assegura la implantació, tot consolidant la governança del canvi amb la participació de més de 250 professionals", ha explicat.
Mas ha explicat que el suport inicial va combinar recursos interns del SAAS i una consultoria externa especialitzada, amb un cost d’uns 60.000 euros anuals per al període 2022-2025, "per aportar metodologia, estructurar els projectes i acompanyar els equips professionals en la implementació". Actualment, aquestes funcions ja s’han internalitzat, i la transformació forma part del funcionament ordinari de l’organització.
