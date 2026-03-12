CONSELL GENERAL
El Govern plantejarà a Macron la necessitat d'un enllaç viari entre Andorra i França
Espot destaca que és un projecte important, però que no es pot esperar a curt termini
El Govern vol aprofitar la visita prevista a l’abril del Copríncep francès i president de França, Emmanuel Macron, per obrir el debat sobre noves opcions de connexió amb el país veí que vagin més enllà del transport per carretera. Entre les possibilitats que es volen posar sobre la taula hi ha l’estudi d’una eventual connexió ferroviària entre Andorra i França. Així ho ha avançat el cap de Govern, Xavier Espot, durant la sessió de control que se celebra avui al Consell General, en la qual ha destacat que el projecte, per la seva complexitat, no es pot esperar que es completi aviat. Les paraules d’Espot han arribat en resposta a preguntes arran del tall que ha afectat la carretera RN-20 durant tot el mes de febrer.
En relació amb aquesta mateixa qüestió, el ministre de Territori, Raul Ferré, ha explicat que les autoritats franceses tenen previst dur a terme durant els pròxims quatre o cinc mesos diferents estudis tècnics per analitzar els riscos existents als voltants d’aquesta via, més enllà dels punts que ja estaven identificats. Segons el ministre, els resultats d’aquests estudis podrien estar disponibles cap al setembre o a l’octubre. Un cop finalitzats, França compartirà les conclusions amb Andorra i, a partir d’aquí, es decidiran les possibles actuacions que caldrà emprendre.
