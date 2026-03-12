MERCAT DEL LLOGUER

Crítica del Sindicat de l’Habitatge a la valoració de l’FMI

L’entitat reclama una regulació “contundent i sistemàtica” per aturar l’especulació al mercat

Blocs de pisos a Escaldes-Engordany.

Blocs de pisos a Escaldes-Engordany. Fernando Galindo

Andorra la Vella

El Sindicat de l’Habitatge va mostrar-se contrari a la recomanació efectuada dilluns pel Fons Monetari Internacional (FMI) en la qual l’organisme instava a “deixar que el mercat de lloguer es reguli per si sol”. En un comunicat, els llogaters van lamentar el “desconeixement de la realitat concreta del Principat” i van reclamar una regulació “sistemàtica i contundent” del mercat per evitar l’especulació immobiliària.

El col·lectiu va considerar que el problema no és “un repte a mitjà termini”, tal com es va apuntar des de l’FMI, sinó una qüestió d’“extrema urgència”, qüestionant la idea que el mercat immobiliari es pugui autoregular. Segons el sindicat, en un sistema que tendeix a la concentració de propietat, els actors amb més immobles tenen capacitat per influir en els preus, especialment quan es tracta d’un bé de primera necessitat com l’habitatge.

L’organització va assegurar que l’experiència demostra que, sense una regulació “contundent i estructural”, el mercat pot quedar “segrestat pels especuladors”, subordinat als interessos dels grans tenidors i provocant que es mantingui l’especulació immobiliària. En aquesta línia, va advertir que la situació es pot agreujar amb l’esgotament del règim de pròrrogues dels contractes d’arrendament. Segons el sindicat, la situació és d’“urgència” per a moltes llars, que podrien patir increments importants en els pròxims anys, i per al cas dels contractes anteriors al 2012 i dels signats a partir del 2022, que ja s’han hagut d’enfrontar a un mercat “alliberat” i a una tendència a l’alça dels lloguers, que va qualificar d’“inassumible”.

El sindicat també va discrepar de la reclamació de l’FMI, que defensa prioritzar les ajudes a les persones vulnerables per sobre de la intervenció general dels preus del lloguer. Segons el comunicat, aquest plantejament reforça la visió de l’habitatge com un actiu financer, redueix el paper de l’Estat a una funció “caritativa” i demostra que “deixar el mercat lliure és reconèixer que el sistema no funciona”. Per tot plegat, el Sindicat de l’Habitatge d’Andorra va reclamar un “replantejament clar i efectiu” de les polítiques públiques per garantir un habitatge digne i assequible, i per limitar l’especulació al mercat immobiliari. També va assenyalar que les posicions expressades per l’FMI mostren una “relativa proximitat de perspectives” amb les del Govern, ja que no plantegen un canvi de paradigma en la gestió del parc d’habitatge.

ESPOT DEFENSA ELS PROPIETARIS I REBUTJA L'ESTIGMATITZACIÓ DEL COL·LECTIU

El cap de Govern, Xavier Espot, va defensar el paper de la majoria de propietaris d’habitatges de lloguer i va demanar evitar l’estigmatització del col·lectiu en el debat sobre l’habitatge. Espot va afirmar que molts propietaris actuen “amb rigor, responsabilitat i sentit de país”, i que també exerceixen una funció social. El cap de Govern va advertir que el país no prosperarà “enfrontant-nos els uns contra els altres”, i va remarcar que l’associació de propietaris no és responsable dels casos minoritaris d’incompliment de la llei. També va valorar la tasca de la coordinadora de l’habitatge. Sobre la proposta de desintervenció dels lloguers, Espot va assegurar que el projecte busca un punt d’equilibri i donar més claredat als llogaters sobre la situació dels seus contractes.

Finalment, preguntat sobre el futur polític, va descartar un avançament electoral i va indicar que, en principi, la legislatura s’esgotarà.
