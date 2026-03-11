DESCONGELACIÓ DELS LLOGUERS
Rebuig de l’USdA i aprovació dels propietaris al suggeriment de l’FMI
El Fons Monetari Internacional va defensar que el mercat ha de regular-se “per si mateix”
La recomanació del Fons Monetari Internacional (FMI) sobre com Andorra ha d’abordar la problemàtica de l’habitatge va generar reaccions totalment contràries entre la Unió Sindical (USdA), que va rebutjar completament les paraules de Jeff Danforth, cap de la missió de l’FMI al Principat, i l’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI), que va celebrar la valoració de l’organisme.
NACIONAL
Creixement tot i la no diversificació
Pedro García
“Amb aquestes paraules, l’FMI deixa clar que no coneix la realitat”
Dilluns, l’FMI va defensar, durant la presentació anual de les projeccions sobre Andorra, “deixar que el mercat de lloguer funcioni per si sol” com a recomanació per abordar la descongelació dels preus del lloguer, una sentència que va trobar valoracions totalment diferents per part de l’USdA i l’APBI. Gabriel Ubach, secretari general de la Unió Sindical, va assegurar que “amb aquestes paraules, l’FMI deixa clar que no coneix la realitat d’Andorra”, rebutjant totalment la recomanació presentada per l’organisme. En declaracions al Diari, Ubach va lamentar la posició de Danforth i va etzibar: “Que vingui aquí i intenti llogar un pis, que no un estudi. Per menys de 2.000 euros, impossible.” Amb relació a la descongelació, Ubach va reiterar que el sindicat es mostra en contra de la proposta presentada, remarcant que “la llei deixarà fora els pensionistes, els joves i la classe treballadora”, i va insistir que “el conflicte social està servit”.
NACIONAL
L’FMI defensa una liberalització gairebé total del mercat immobiliari
Pedro García
“La interpretació que fem és que es demana que la descongelació s’acceleri”
L’APBI, en paraules del president, Jordi Marticella, va mostrar-se a favor de la proposta del Fons Monetari Internacional en assegurar que “va en la línia del que defensem”. Per a Marticella, “la interpretació que fa l’associació és que l’FMI demana que la descongelació s’acceleri i sigui més ràpida”, tot i que l’organisme va avalar que es realitzi per fases amb l’objectiu d’evitar una situació de xoc. Un dels punts en què l’FMI també va incidir recau en la modalitat de les ajudes a les persones vulnerables. Segons l’organisme, el suport per fer front a les despesses del lloguer ha d’anar dirigit directament als col·lectius, descartant intervenir els mercats, fet que Marticella va veure amb bons ulls: “Els propietaris arrisquem un patrimoni i no ens correspon a nosaltres patir les conseqüències”, assegurant que “les tasques socials han de recaure sobre el conjunt de la societat”.